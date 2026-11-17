La nueva serie incorpora un sistema fotográfico desarrollado con Leica, herramientas de traducción en tiempo real y procesadores Snapdragon de última generación. La industria tecnológica continúa explorando nuevas posibilidades en fotografía móvil e inteligencia artificial.
En esta línea se presentó oficialmente su nueva serie Xiaomi 18 Pro, durante un evento global celebrado en el histórico Hangar Y, ubicado en Meudon, a las afueras de París. Uno de los elementos que más llamó la atención de esta presentación fue la incorporación de una pantalla trasera, una característica que busca ampliar las posibilidades de uso del dispositivo y modificar la manera en que las personas interactúan con sus teléfonos.
La pantalla posterior se convierte en uno de los principales elementos de esta generación. Su funcionamiento permite utilizar las cámaras principales como visor para tomar fotografías, realizar selfies, capturar imágenes grupales y grabar vlogs con una perspectiva diferente. Además, la inteligencia artificial incorpora funciones orientadas a facilitar las actividades cotidianas. Entre ellas destaca AI Interpreter, una herramienta de traducción en tiempo real que utiliza ambas pantallas para mostrar el idioma de cada interlocutor durante una conversación cara a cara.
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Esta función admite hasta 29 idiomas y busca facilitar la comunicación, especialmente durante viajes y encuentros entre personas que hablan diferentes lenguas. Otro de los anuncios relevantes es el sistema de cámaras duales Leica de 200 megapíxeles. Esta propuesta forma parte de la colaboración entre ambas compañías, que cumple cinco años y continúa enfocada en el desarrollo de tecnología para fotografía móvil.
La integración de estos sensores, junto con las herramientas de software, busca ofrecer mayores posibilidades para capturar imágenes en diferentes escenarios, incluidos viajes y fotografías cotidianas.
La disponibilidad de la nueva serie dependerá de cada mercado. Aunque se anunciaron distintas configuraciones de almacenamiento y colores, los precios y las fechas de llegada se comunicarán próximamente en cada región. Con esta presentación, la compañía continúa explorando nuevas posibilidades en el diseño de dispositivos móviles, especialmente mediante la combinación de fotografía avanzada, pantallas adicionales e inteligencia artificial.