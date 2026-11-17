La reciente visita del exfutbolista brasileño Dani Alves a Guatemala quedó marcada por una nueva polémica personal, luego de que su expareja, la modelo española Joana Sanz, utilizara las redes sociales para lanzar fuertes reclamos en su contra.
La controversia surgió después de que el exjugador del FC Barcelona participara en un encuentro religioso en Huehuetenango, donde compartió su testimonio de fe y habló sobre los momentos difíciles que enfrentó durante su proceso judicial en España.
Durante su intervención, Alves aseguró que algunas personas cercanas le dieron la espalda cuando más necesitaba apoyo, pero destacó que encontró fortaleza en su relación con Jesús.
Estas declaraciones provocaron una contundente reacción de Sanz, quien aseguró que estuvo a su lado durante su estancia en prisión e incluso utilizó su propio dinero para ayudarlo económicamente.
Joana Sanz arremete contra Dani Alves
La modelo española expresó su indignación después de escuchar las palabras del brasileño, pues consideró que sus declaraciones ignoraban los sacrificios que ella realizó durante una de las etapas más complicadas de su vida.
A través de Instagram, Sanz cuestionó que su expareja destacara únicamente el respaldo espiritual que recibió durante su encarcelamiento.
La modelo recordó que atendió sus llamadas telefónicas, lo visitó en prisión y enfrentó la presión mediática que rodeaba el caso judicial.
También aseguró que decidió acompañarlo durante las celebraciones navideñas, a pesar de que tenía la oportunidad de compartir esas fechas con su familia.
La modelo asegura que pagó sus deudas
Uno de los señalamientos que más llamó la atención fue el relacionado con el dinero que Joana Sanz asegura haber destinado a cubrir compromisos económicos del exfutbolista.
Según su versión, utilizó recursos personales para pagar cuentas y deudas de Alves mientras este atravesaba dificultades legales.
La española también manifestó que se sintió profundamente afectada por la situación y cuestionó la manera en que el brasileño se refirió públicamente a quienes lo acompañaron.
Sanz aseguró que, pese a todo el apoyo que le brindó, recibió ingratitud de parte de su expareja.
Sus afirmaciones corresponden a su testimonio personal y los pagos mencionados no han sido verificados de manera independiente.
Dani Alves restringe los comentarios
El enfrentamiento comenzó en una publicación de Instagram del exfutbolista, donde Sanz decidió expresar públicamente su inconformidad.
Posteriormente, según reportaron medios españoles, los comentarios de la publicación fueron desactivados, por lo que el mensaje original dejó de estar visible en ese espacio.
Sin embargo, la modelo compartió nuevamente su reclamo a través de sus historias de Instagram, dejando clara su postura frente a las declaraciones del brasileño.
La controversia se extendió rápidamente a medios de comunicación y redes sociales, donde usuarios comenzaron a comentar sobre la ruptura y las declaraciones de ambos.
Joana Sanz confirma su separación
La polémica ocurre después de que Joana Sanz confirmara públicamente que lleva algún tiempo separada de Dani Alves.
La modelo explicó que el distanciamiento está relacionado con diferencias personales, particularmente con la nueva etapa religiosa que atraviesa el exfutbolista.
Ambos contrajeron matrimonio en 2017, después de varios años de relación, y tienen una hija en común, nacida en 2025.
La pareja ya había atravesado una crisis durante el proceso judicial que enfrentó Alves en España, aunque posteriormente retomaron su relación.
En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena por agresión sexual que había recibido el brasileño y dictó su absolución.
Su visita a Guatemala desata la controversia
Dani Alves llegó a Guatemala como parte de sus actividades vinculadas con la fe cristiana, una faceta que ha cobrado protagonismo en su vida después de abandonar el fútbol profesional.
Durante su participación en Huehuetenango, compartió reflexiones sobre la importancia de la religión, el perdón y las experiencias que marcaron su vida.
Sin embargo, sus palabras sobre las personas que supuestamente lo abandonaron terminaron provocando una reacción inesperada de Joana Sanz.
La modelo considera que sus esfuerzos durante aquel período no fueron reconocidos y decidió hacer pública su versión de los acontecimientos.
Hasta el momento, la controversia gira principalmente alrededor de las declaraciones de ambos y de la separación que Sanz confirmó recientemente.