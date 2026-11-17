En el Cardiff City Stadium, Portugal se impuso 3-2 a Gales en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27 y aseguró el primer puesto del Grupo A4. El triunfo visitante tuvo como gran protagonista a Carlos Forbs, el extremo de 22 años del Club Brugge que, en la era posterior a Cristiano Ronaldo, ha vestido la mítica camiseta número 7 de la selección lusa. El joven atacante, que había entrado en el segundo tiempo, aprovechó un error defensivo galés para firmar el tanto de la victoria en el minuto 70 y sellar una actuación decisiva.
El partido fue intenso y con varios cambios de ventaja. Bruno Fernandes adelantó a Portugal a los 11 minutos con un potente disparo. David Brooks empató apenas dos minutos después para Gales, y Sorba Thomas puso a los locales por delante en el minuto 40. Pedro Neto restableció la igualdad antes del descanso (minuto 43) con una definición precisa tras un centro de Trincão. Ya en la segunda mitad, Forbs inclinó la balanza de forma definitiva. Neto vio después la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, pero el resultado no se alteró.
Portugal termina como líder de su grupo en la Nations League
Con esta victoria, Portugal finaliza la fase de grupos en la cima del Grupo A4 con 15 puntos (cinco triunfos y una derrota), por delante de Dinamarca (10 puntos), Noruega (7) y Gales (3). Los lusos se clasifican así para los cuartos de final de la competición, mientras que los galeses quedan últimos y deberán disputar el play-off de permanencia en Liga A. El conjunto dirigido por Jorge Jesus cierra la fase de grupos con solvencia pese a la reciente retirada internacional de Ronaldo y confirma su dominio en el grupo.
El gol de Forbs adquiere especial significado simbólico. El delantero, formado en las canteras del Sporting y del Manchester City, ya había llevado el dorsal 7 en su debut con la absoluta y vuelve a hacerlo ahora que la Federación Portuguesa ha rediseñado la numeración para honrar el legado de Ronaldo. Su contribución desde el banquillo no solo dio los tres puntos, sino que proyecta a una nueva generación de talentos lusitanos capaces de asumir el peso de la historia reciente de la selección.