La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (EMETRA) realizó la presentación oficial de "VIVI MuniGuate", una nueva herramienta de inteligencia artificial diseñada para facilitar las consultas y gestiones de los vecinos, especialmente en temas relacionados con la movilidad y el tránsito en la Ciudad de Guatemala.
Durante la presentación, Héctor Flores, gerente general de EMETRA, explicó que esta aplicación funcionará como una asistente virtual, a través de la cual los usuarios podrán interactuar mediante la opción "Converse con VIVI" para obtener información y orientación sobre diferentes situaciones viales.
Entre sus funciones se encuentra brindar respuestas sobre incidentes de tránsito, recibir reportes relacionados con la movilidad y orientar a los conductores sobre las rutas que pueden tomar cuando se registre algún percance o complicación vehicular en distintos puntos de la ciudad.
La herramienta podrá descargarse para que los vecinos tengan acceso a la asistencia de EMETRA desde sus dispositivos móviles, con el propósito de agilizar las consultas y facilitar el acceso a información vial.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7