Vera Dijkmans, una reconocida influencer neerlandesa de 29 años con millones de seguidores en Instagram y OnlyFans, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras ser arrestada en el aeropuerto Newark Liberty cuando llegaba de Miami.
Su familia denuncia que la modelo enfrenta condiciones inhumanas en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, donde espera su deportación.
La detención ocurrió el 11 de noviembre después de que Vera Dijkmans, quien había viajado para asistir a un evento de la UFC en Nueva York y crear contenido junto a luchadores de artes marciales mixtas, fuera esposada y trasladada en una camioneta con vidrios polarizados.
Desde ese momento, sus allegados iniciaron gestiones para exigir su libertad y alertaron sobre el estado en que la mantienen las autoridades estadounidenses.
Según relató su madre, Marianne Scholt, la modelo ingresó al país con una visa de turista B-2, válida solo para estadías temporales y sin permiso para trabajar.
Aunque había iniciado trámites para la residencia permanente, Vera Dijkmans no asistió a una cita clave, supuestamente porque nunca recibió la notificación correspondiente, esto la llevó a perder una audiencia migratoria sin percatarse. El abogado de la familia confirmó que, debido a la orden de deportación vigente, las opciones legales son limitadas.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) explicó que Vera Dijkmans ya tenía antecedentes migratorios, ya que en marzo de 2019 la expulsaron tras intentar ingresar a EE.UU. de manera irregular por el aeropuerto George Bush de Houston.
En agosto de 2024, le permitieron regresar con una estadía limitada, pero volvió a superar el tiempo autorizado. Según la agencia, la joven fue incorporada a un procedimiento de deportación en agosto de 2025 y un juez emitió la orden definitiva en mayo de 2026, luego de que ella no acudiera a una audiencia. Un portavoz del DHS declaró que "pasó por un proceso legal justo y permanecerá detenida en espera de deportación".
Denuncian las condiciones
Mientras tanto, su familia insiste en que Dijkmans enfrenta condiciones lamentables. Su madre, tras visitarla desde los Países Bajos, aseguró que su hija se muestra angustiada y apenas pudo reconocerla vestida con el uniforme del centro de detención.
Según su testimonio, la modelo comparte habitación con otras 12 mujeres, recibe poca comida y agua y tiene acceso muy limitado al aire fresco y la luz natural.
Además, denuncian problemas de higiene, camas incómodas y una drástica reducción en el tiempo para comunicarse por teléfono: de 45 minutos a apenas cinco minutos por llamada, con solo cuatro teléfonos para 60 internas.
El caso provocó la intervención de la diplomacia neerlandesa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos confirmó que está al tanto de la situación y presta asistencia consular, aunque evitó brindar detalles por razones de privacidad.
Por ahora, Dijkmans sigue a la espera del avance de su proceso migratorio mientras sus allegados continúan reclamando su liberación.
Antes de este episodio, la influencer ya había ganado notoriedad en redes sociales, especialmente en 2025, cuando se autoproclamó "la novia más buscada del mundo" y lanzó una convocatoria viral en la que invitó a hombres de todo el mundo a postularse para conquistarla.