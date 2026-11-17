La Audiencia Provincial de Oviedo, en el norte de España, condenó a un aficionado que profirió insultos y realizó gestos racistas contra Kylian Mbappé durante el encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid, disputado el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere. Por estos hechos, el responsable recibió una pena de once meses de prisión y una multa económica de 1.440 euros, tras ser declarado culpable de un delito de odio.
La resolución judicial establece que la pena de cárcel quedará condicionada a una serie de restricciones, entre ellas la prohibición de acceder a los estadios de LaLiga y de acercarse al delantero francés. Además, el condenado estará inhabilitado durante tres años y once meses para desempeñar actividades u oficios relacionados con los ámbitos educativo, docente, deportivo y de tiempo libre.
Los insultos a Mbappé se dieron en agosto del 2025
En el proceso, la Audiencia reconoció la atenuante de embriaguez, después de que el aficionado asumiera su responsabilidad por los hechos. La denuncia fue presentada por LaLiga, mientras que el Real Madrid se incorporó posteriormente a la causa. Entre las pruebas aportadas por el organismo que dirige el fútbol profesional español destacó un informe pericial de lectura de labios, cuyo contenido resultó determinante para esclarecer lo ocurrido durante el partido.
Tras conocerse la sentencia, fuentes de LaLiga destacaron que la institución ya ha conseguido doce resoluciones judiciales de este tipo, un balance que, a su juicio, refleja sus esfuerzos por combatir las conductas discriminatorias en el fútbol. El organismo reafirmó así su compromiso con la lucha contra el racismo y la promoción del respeto dentro y fuera de los terrenos de juego, en un caso que vuelve a poner de manifiesto las consecuencias legales que pueden tener los comportamientos racistas contra los futbolistas.