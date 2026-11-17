Ricardo Arjona protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira "Lo que el Seco no dijo" durante su presentación del sábado 14 de noviembre en Puebla, México, cuando cumplió el sueño de una admiradora que enfrenta una difícil batalla contra el cáncer.
La protagonista de esta historia es Mariana Ivette Colín Servín, una mujer mexicana de 36 años, originaria de Atlacomulco, Estado de México, quien decidió asistir al concierto del cantautor guatemalteco antes de recibir la que espera sea su última sesión de quimioterapia.
Lo que comenzó como una petición publicada en redes sociales terminó convirtiéndose en un encuentro inolvidable frente a más de 20 mil espectadores reunidos en el Estadio de Béisbol Hermanos Serdán.
La historia de Mariana Colín y su lucha contra el cáncer
Mariana fue diagnosticada con cáncer cervicouterino en octubre de 2022, situación que cambió su vida y la llevó a enfrentar diferentes tratamientos médicos.
Durante este proceso ha recibido radioterapia, braquiterapia y varios ciclos de quimioterapia. Aunque logró permanecer en remisión durante aproximadamente un año, la enfermedad regresó y tuvo que someterse nuevamente a tratamientos, incluyendo inmunoterapia.
Pese a las dificultades, Mariana encontró en la música de Ricardo Arjona una manera de acompañar su proceso y mantener viva la ilusión de disfrutar de uno de sus conciertos.
El pasado 9 de noviembre publicó un video en redes sociales para contar su historia y hacerle una petición muy especial al artista guatemalteco.
En la grabación explicó que tenía previsto recibir el 18 de noviembre la que, según sus expectativas y evolución médica, podría ser su última quimioterapia.
Por esa razón decidió viajar a Puebla para asistir al espectáculo del 14 de noviembre, con la esperanza de escuchar en vivo una canción que tiene un significado especial para ella.
La petición que llegó hasta Ricardo Arjona
En su mensaje, Mariana explicó que era admiradora del cantante desde hacía muchos años y que su mayor deseo era escuchar "Ella", una composición con la que se identifica profundamente.
Para ella, la canción representa una celebración de la vida y una forma de encontrar fortaleza durante los momentos más difíciles de su enfermedad.
La mexicana incluso compartió la ubicación de su asiento dentro del estadio, con la esperanza de que su mensaje llegara al intérprete de "Fuiste tú" e "Historia de taxi".
Su video comenzó a circular en redes sociales y recibió numerosas muestras de apoyo de personas que deseaban ayudarla a cumplir su sueño.
Finalmente, la petición llegó hasta el cantautor guatemalteco, quien decidió sorprenderla durante su presentación.
Ricardo Arjona la invitó al escenario y le dedicó "Ella"
Durante el concierto, que reunió a más de 20 mil asistentes, Ricardo Arjona hizo una pausa para compartir con el público la historia de Mariana.
El artista explicó que ya había interpretado "Ella" al inicio del espectáculo, pero decidió cantarla nuevamente en una versión acústica especialmente dedicada a su admiradora.
Además, la invitó a subir al escenario, donde ambos compartieron un emotivo encuentro que provocó los aplausos de los asistentes.
Mariana pudo escuchar de cerca la canción que tanto había solicitado, convirtiendo aquella noche en un recuerdo especialmente significativo en medio de su tratamiento médico.
Sin embargo, el encuentro todavía guardaba otra sorpresa.
La promesa de Ricardo Arjona que emocionó al público
Durante la conversación, el cantante le preguntó a Mariana cuántos años tenía. Cuando ella respondió que había cumplido 36, Arjona le hizo una promesa relacionada con uno de sus temas más conocidos.
El guatemalteco expresó su deseo de reencontrarse con ella durante una próxima gira por México, cuando cumpla 40 años, para dedicarle personalmente "Señora de las cuatro décadas".
El gesto fue recibido con entusiasmo por los asistentes, quienes presenciaron un momento que trascendió el espectáculo musical.
La promesa representó un mensaje de esperanza para Mariana, quien continúa su tratamiento y espera superar esta etapa de su enfermedad.
Después del concierto, Ricardo Arjona compartió en sus redes sociales imágenes del encuentro y expresó lo mucho que lo había conmovido la historia de su admiradora.
"Mariana... me dejaste repleto de vida", escribió el artista en una publicación dedicada a la mexicana. El mensaje generó reacciones de seguidores que felicitaron al cantante por su gesto y enviaron palabras de apoyo a Mariana.
La presentación en Puebla formó parte de la gira internacional «Lo que el Seco no dijo», con la que Arjona regresó a los escenarios mexicanos.