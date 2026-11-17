El golfista estadounidense Tiger Woods volverá a la competición en diciembre, cuando participe en el Hero World Challenge, torneo que marcará su primera aparición en el PGA Tour desde el Open Británico de 2024. Después de más de dos años alejado de los principales escenarios del golf profesional, el histórico deportista se prepara para dar un nuevo paso en su carrera, marcada en los últimos tiempos por problemas físicos y situaciones personales complicadas.
La información fue confirmada por el propio circuito a través de su página web, donde se recuerda el difícil camino que ha tenido que afrontar Woods para intentar regresar a la actividad. El ganador de 82 torneos del PGA Tour y 15 campeonatos major ha pasado por tres intervenciones quirúrgicas en los últimos años: dos en la espalda y otra en el tendón de Aquiles. Estos problemas de salud han condicionado su continuidad deportiva y lo han mantenido alejado de las competiciones durante largos periodos.
Woods sufrió un accidente en marzo del presente año
Su regreso también sufrió un nuevo contratiempo en marzo, cuando estuvo involucrado en un accidente de tráfico y fue detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. A raíz de ese episodio, Woods decidió apartarse temporalmente de la actividad pública y profesional para recibir tratamiento y concentrarse en su bienestar personal, una determinación que terminó retrasando sus planes de volver a competir.
En aquel momento, el estadounidense manifestó su intención de trabajar en su recuperación con el objetivo de regresar en mejores condiciones, tanto dentro como fuera del campo. Ahora, su presencia en el Hero World Challenge representa una noticia importante para el mundo del golf y para los seguidores de una de sus figuras más emblemáticas. Aunque todavía quedan interrogantes sobre su estado físico y su capacidad para competir al máximo nivel, su vuelta supone un nuevo capítulo en una trayectoria que ha estado marcada por grandes triunfos y una notable capacidad para sobreponerse a las adversidades.