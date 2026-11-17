El regreso de Don Omar a los escenarios ya comienza a tomar forma y sus fanáticos en Latinoamérica tienen una nueva razón para emocionarse. El reconocido cantante puertorriqueño anunció que este jueves 19 de noviembre arrancará la preventa de su esperada gira por la región, un recorrido que promete reencontrarlo con miles de seguidores durante 2027.
A través de sus redes sociales, el llamado Rey del Reguetón compartió un mensaje dirigido a sus fanáticos de distintos países. Dentro de los países que aparecen en su publicación son: Guatemala, Panamá, Argentina, Chile, Perú, El Salvador, Honduras y México, quienes esperan conocer más detalles sobre las presentaciones que podría ofrecer el próximo año.
De acuerdo con el anuncio del artista, la preventa comenzará este jueves 19 de noviembre a las 10:00 de la mañana, hora local. Sin embargo, quienes todavía no se han registrado deberán hacerlo cuanto antes para recibir su código y tener la oportunidad de acceder anticipadamente a la compra de entradas.
El proceso de registro estará disponible en el sitio oficial donomar.com, donde los seguidores podrán completar los pasos necesarios para recibir el código de acceso a la preventa. Don Omar también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje especial a quienes llevan tiempo esperando su regreso.
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Además, expresó que conoce cuánto han esperado por este momento y aseguró que él también ha tenido muchas ganas de reencontrarse con su público. La expectativa por esta gira tiene un significado especial para los seguidores del intérprete de grandes éxitos del reguetón.
Después de una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la música urbana, su regreso a los escenarios representa una oportunidad para volver a disfrutar en vivo de las canciones que marcaron a distintas generaciones.
Temas como "Danza Kuduro", "Dile" y "Salió el Sol", forman parte del repertorio que sus admiradores esperan escuchar durante sus próximos conciertos. Dato importante para destacar: La página oficial del artista ya publica fechas y recintos para Latinoamérica. En Guatemala, Don Omar se presentará el 18 de noviembre de 2027 en el Estadio Cementos Progreso.