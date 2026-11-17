La periodista y presentadora María Celeste Arrarás utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje preventivo a sus seguidores ante una prueba del sistema de alertas de emergencia programada para este martes 17 de noviembre de 2026 en Estados Unidos.
A través de un video publicado en Facebook, la reconocida comunicadora pidió compartir la información con familiares y amigos para evitar confusiones cuando las transmisiones habituales de radio y televisión sean interrumpidas por un mensaje gubernamental.
"Es bien importante que corran la voz", expresó al inicio de la grabación, en la que explicó que la actividad forma parte de un ejercicio previamente anunciado por las autoridades estadounidenses.
Su advertencia surge en medio de las preocupaciones que, según señaló, han generado distintas fallas tecnológicas y las teorías de conspiración que circulan en internet.
¿Qué sucederá este 17 de noviembre en Estados Unidos?
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, conocido por sus siglas en inglés como EAS.
El ejercicio está programado para las 2:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, equivalente a las 1:20 de la tarde en Guatemala.
Durante la prueba, las estaciones de radio, los canales de televisión y los proveedores de servicios de cable y satélite interrumpirán temporalmente su programación para transmitir un mensaje oficial.
Según la información publicada por FEMA, la interrupción tendrá una duración aproximada de un minuto y posteriormente las transmisiones continuarán con normalidad.
El mensaje que escucharán millones de personas
En su video, María Celeste explicó que los televidentes y radioescuchas podrían escuchar los sonidos característicos del sistema de emergencia, acompañados de una comunicación oficial.
El mensaje informará que se trata de una prueba nacional emitida por FEMA y que el público no necesita realizar ninguna acción.
La alerta podrá transmitirse en inglés, español o ambos idiomas, dependiendo del medio de comunicación.
Las autoridades también aclararon que este ejercicio no contempla el envío de alertas inalámbricas a teléfonos celulares. A diferencia de la prueba nacional de 2023, la evaluación de este año se concentrará en los sistemas de transmisión de radio y televisión.
María Celeste pide no relacionar la prueba con fallas tecnológicas
Uno de los aspectos que más destacó la periodista fue la importancia de no relacionar el ejercicio con los problemas tecnológicos que han provocado preocupación entre algunos ciudadanos.
En su mensaje mencionó fallas vinculadas con Microsoft, la industria aérea y entidades bancarias, situaciones que, según explicó, han alimentado especulaciones en las plataformas digitales.
"No vayan a pensar que esto que va a pasar mañana tiene que ver con eso, es algo aislado", manifestó en el video publicado el lunes 16 de noviembre.
La comunicadora insistió en que el simulacro había sido anunciado con meses de anticipación y no constituye una señal de que esté ocurriendo una emergencia.
"Así que corran la voz para que la gente no piense que algo terrible está pasando cuando eso suceda", agregó.
¿Es cierto que habrá un apagón nacional?
La proximidad de la prueba también ha provocado la circulación de publicaciones que advierten sobre un supuesto apagón generalizado o un ciberataque.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses han aclarado que el ejercicio consiste únicamente en comprobar el funcionamiento del sistema de alertas y no implica suspender los servicios eléctricos ni las comunicaciones del país.
La organización de verificación Maldita.es también examinó las publicaciones sobre un presunto apagón mundial para el 17 de noviembre y concluyó que no existen pruebas que respalden esas afirmaciones.
¿Por qué Estados Unidos realiza estas pruebas?
El Sistema de Alerta de Emergencia permite que las autoridades estadounidenses transmitan información urgente a la población cuando ocurren situaciones de riesgo, como desastres naturales u otras emergencias nacionales.
De acuerdo con FEMA, la legislación establece que estas pruebas nacionales deben realizarse al menos una vez cada tres años.
Su objetivo es identificar posibles problemas técnicos, evaluar la capacidad de respuesta de los proveedores de comunicación y garantizar que los mensajes oficiales puedan difundirse cuando realmente sean necesarios.
La prueba nacional anterior se realizó el 4 de octubre de 2023. En caso de que una emergencia real o condiciones meteorológicas adversas impidan el ejercicio de este martes, las autoridades contemplan el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa.
Una advertencia para evitar confusiones
Con su publicación, María Celeste Arrarás busca que sus seguidores estén informados antes de que se active el sistema y puedan explicar a sus familiares lo que está ocurriendo.
El mensaje resulta especialmente relevante para la comunidad hispana residente en Estados Unidos, que también podrá recibir la comunicación oficial en español.
Por ahora, las autoridades reiteran que se trata de una prueba programada, sin necesidad de tomar medidas de emergencia.
La recomendación principal es mantener la calma, identificar el mensaje como parte del simulacro y consultar fuentes oficiales antes de compartir publicaciones alarmistas.