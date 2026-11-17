Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este martes, 17 de noviembre, en el kilómetro 152 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá.
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que, por causas no establecidas, en este sector colisionaron un vehículo tipo sedán y un camión.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y localizaron a un hombre atrapado entre la estructura del vehículo liviano. Al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Los socorristas permanecen en el lugar a la espera de las autoridades correspondientes para realizar las labores de recuperación del cuerpo, utilizando equipo especial de extricación vehicular.
También se presentaron los agentes de la Policía Nacional Civil, que resguardan el área mientras se desarrollan las labores.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7