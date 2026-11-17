Kevin McCallister ha sido abandonado de nuevo. McDonald's ha contratado a Macaulay Culkin para que retome su papel de Solo en casa, dejándolo atrapado en un restaurante cubierto de nieve para lanzar una comida festiva inspirada en la película.
"Todos desaparecieron, otra vez", dice Culkin, antes de sentirse como en casa, fingiendo tomar pedidos y preparando la comida.
Treinta y seis años después de la película original, Kevin McCallister cuenta con una cocina mucho más grande con la que experimentar en un espacio creado por Wieden+Kennedy Toronto.
El menú temático "Home Alone Meal", que se lanzará en los restaurantes participantes de Estados Unidos el 1 de diciembre, convierte referencias cinematográficas conocidas en platos del menú.
Este incluirá una porción mediana de papas fritas McShaker de Little Nero's Pizza, un guiño a la pizzería donde Kevin McCallister suele pedir. Según McDonald's, el condimento McShaker tiene "notas de tomate ácido, ajo sabroso, hierbas italianas y queso intenso", y se puede añadir a la bolsa de papas fritas.
Para darle un toque espectacular a tu comida, el McFlurry Everything Sundae está disponible a la carta. Según la cadena de comida rápida, este helado de vainilla viene con "remolinos de sirope de chocolate caliente, trocitos crujientes de galletas Oreo y coloridos M&M's".
"Lo que me encanta de esta colaboración es que la comida de Solo en casa captura algo más grande que un solo personaje; se trata del espíritu lúdico que resuena en personas de todas las generaciones", dijo Culkin sobre la colaboración entre McDonald's y la exitosa comedia familiar.
Para no olvidar
Cada Navidad, millones de personas vuelven a disfrutar Mi pobre angelito, la película de 1990 que convirtió a Kevin McCallister en uno de los niños más famosos del cine.
Sus ingeniosas trampas, los gritos de los ladrones y la inolvidable escena de la loción para después de afeitarse siguen provocando risas entre quienes crecieron viendo la historia.
Incluso después de 35 años, pocas comedias familiares han conseguido mantenerse tan presentes durante las fiestas decembrinas.
Una escena terminó con una lesión real para Macaulay Culkin, quien tenía apenas nueve años cuando filmó la película.
El responsable fue Joe Pesci, quien interpretó a Harry Lyme, uno de los dos ladrones que intentan entrar a la casa de Kevin.
La situación ocurrió durante una de las últimas jornadas de filmación, cuando los actores ensayaban una escena en la que Harry y Marv finalmente consiguen atrapar al niño después de sufrir todas sus trampas.
En aquella secuencia, Kevin McCallister queda colgado de un perchero mientras Harry lo amenaza con morderle los dedos. Durante un ensayo, Pesci comenzó a repetir sus diálogos junto a Daniel Stern, quien interpretaba a Marv.
Pesci se acercó al pequeño actor y, mientras decía que iba a arrancarle los dedos uno por uno, lo mordió de verdad. Culkin soltó un grito y su compañero comprendió inmediatamente lo que había hecho. El mordisco fue tan fuerte que dejó una pequeña marca permanente en uno de sus dedos, algo que el actor todavía recuerda con una mezcla de sorpresa y humor.