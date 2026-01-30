Macaulay Culkin se despide de su madre con emotivo mensaje

La noticia del fallecimiento de Catherine O’Hara a los 71 años conmocionó al mundo del espectáculo y generó una inmediata reacción por parte de Macaulay Culkin, quien se despidió de ella con emotivas palabras en redes sociales.
El actor compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresó su profunda tristeza y recordó el lazo cercano que desarrollaron tanto en la pantalla como fuera de ella tras el éxito de la saga "Mi pobre angelito".
"Mamá. Pensé que teníamos tiempo", escribió Culkin en una publicación acompañada de un sentido mensaje: "Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos luego".
La despedida del intérprete destacó no solo el cariño generado durante los rodajes, sino también el vínculo de amistad y afecto que los unió a lo largo de los años.
Catherine O’Hara y Macaulay Culkin entablaron una relación especial tras compartir escena como madre e hijo ficticios en las dos primeras entregas de la franquicia "Mi pobre angelito" ("Home Alone").
Ella, quien interpretó a Kate McCallister, marcó un antes y un después en la carrera de ambos artistas y en la historia del cine familiar.
El lazo profesional y personal entre ambos actores se revitalizó en diciembre de 2023, cuando Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante esa ceremonia, Catherine O’Hara fue una figura clave, recordando ante el público y los medios la trayectoria de Culkin desde sus primeros años de fama.
Emotivas palabras
En su discurso, Catherine O’Hara compartió cómo fue presenciar el ascenso meteórico de Culkin: "Macaulay — este hermoso y querido niño de diez años — fue llamado una superestrella, una máquina de hacer dinero, uno de los jóvenes más exitosos de Hollywood en todo el mundo. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso?", reflexionó la actriz frente a la audiencia.
O’Hara atribuyó la fortaleza de Culkin a su singular sentido del humor, el cual consideró un don importante para afrontar los desafíos de la industria:
"Creo que debes poseer una cualidad especial, un don que el querido John Hughes evidentemente reconoció en ti, Macaulay: tu sentido del humor. Es una señal de inteligencia en un niño y una clave para sobrevivir a cualquier edad. Y por lo que veo, has llevado ese sentido del humor dulce, aunque retorcido y totalmente reconocible, a todo lo que elegiste hacer desde Mi pobre angelito", añadió.
"Gracias por incluirme — a tu falsa madre, que te dejó solo en casa no una, sino dos veces — para compartir esta ocasión tan feliz". Antes de finalizar, destacó el orgullo que sentía por el actor, cerrando con un abrazo entre lágrimas.