Paquete Hotel Nueva York: Vive Experiencia Mi Pobre Angelito

La magia navideña llega antes de tiempo con una propuesta que está conquistando a los fans del cine. Un reconocido hotel de Nueva York lanzó un paquete temático inspirado en Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York.
Recordemos que la icónica película de los años 90 fue protagonizada por el actor Macaulay Culkin. La experiencia permite que los huéspedes revivan algunos de los momentos más memorables de Kevin McCallister en la Gran Manzana, con actividades, comida y escenarios que recrean el encanto de la cinta.
El hotel, famoso por su elegancia y su ubicación en la Quinta Avenida, se convirtió en parte de la cultura popular después de aparecer en la película. Ahora, décadas después, aprovecha esa conexión emocional para ofrecer una experiencia inmersiva que transporta directamente al Nueva York navideño que enamoró al público.
El paquete se puede reservar durante todo el año, aunque la temporada navideña es cuando más demanda tiene. Los precios varían según la habitación y la fecha, iniciando en US$2,100 y pudiendo llegar hasta US$3,500 por noche.
Más de la oferta de Mi Pobre Angelito 2
La opción más lujosa, la suite utilizada como inspiración para algunas escenas, puede alcanzar costos mucho más elevados, ideales para quienes buscan una experiencia exclusiva al máximo nivel. La reserva debe hacerse con al menos tres días de anticipación y está sujeta a disponibilidad.
Además, no aplica para grupos ni puede combinarse con otras promociones, según detallan.
La oferta revive algunos de los momentos más queridos de la película:
- Paseo en limusina privada de cuatro horas por Nueva York, con paradas en puntos icónicos como el Empire State, Central Park, Rockefeller Center y otros escenarios que aparecen en la cinta.
- Pizza de queso caliente, servida durante el recorrido, evocando el momento en que Kevin disfruta su comida favorita mientras explora la ciudad.
- Sundae gigante de 16 bolas de helado, entregado directamente en la habitación, con crema batida, dulces, brownie y salsas, tal como en la famosa escena del hotel.
- Habitación ambientada al estilo McCallister, con detalles como minibar cerrado con llave y cama extra grande, replicando la estética vista en la película.