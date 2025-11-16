 Guerreras K-Pop: Show en Vivo en Guatemala
Farándula

Las Guerreras K-Pop llegan a Guatemala con su show en vivo

Las Guerreras K-Pop llegan a Guatemala con un show inspirado en KPop Demon Hunters, lleno de música y energía.

Guerreras K-Pop / FOTO: Guerreras K-Pop

La fiebre del K-Pop vuelve a encenderse con un espectáculo que promete sorprender a fans de todas las edades.  Las Guerreras K-Pop presentan un show live inspirado en la exitosa película animada KPop Demon Hunters, una de las más taquilleras del 2025.

Ahora cobrará vida en un montaje lleno de energía, ritmo y elementos visuales diseñados para envolver al público en una experiencia inmersiva. Cada presentación combina música en vivo, coreografías de alto nivel, efectos visuales y momentos interactivos que refuerzan la magia característica del género.

La agrupación, integrada por talento profesional de México, ha construido una sólida reputación gracias a su versatilidad escénica y al respeto que muestran hacia la estética original del K-Pop. Este compromiso se refleja en su performance vocal, la precisión de sus rutinas y los constantes cambios de vestuario que recrean los momentos más icónicos del género.

Las Guerreras K-Pop transportarán al público a una narrativa pop contemporánea que conecta tanto con nuevos seguidores como con fanáticos veteranos. El espectáculo contará además con la participación especial de SAJA BOYS, una boyband que también forma parte del universo de la película.

No te puedes perder a las Las Guerreras K-Pop

Su intervención suma armonías vocales, bloques de baile llenos de energía y un set pensado para el "sing-along", donde los asistentes pueden unirse al ritmo del espectáculo.  Este elemento aporta dinamismo a cada transición y mantiene la interacción constante entre artistas y audiencia, logrando que la función nunca pierda intensidad.

¿Estás listo para las Noches de Luna en el Zoológico La Aurora?

El Zoológico La Aurora invita a vivir Noches de Luna, una experiencia nocturna llena de luz, naturaleza y magia familiar.

La cita está programada para el domingo 18 de enero de 2026 en el Zoológico La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, a partir de las 15:00 horas.  Los boletos ya están disponibles a través de Smart Ticket, la ticketera oficial del evento. Las localidades y precios son los siguientes:

  • Silla Diamante: Q225.00 (Service Fee Q45.00)
  • Silla VIP: Q175.00 (Service Fee Q35.00)
  • Válido para adultos y niños

Con música, efectos especiales y una producción que recrea el universo cinematográfico de KPop Demon Hunters, este espectáculo se posiciona como una de las experiencias imperdibles del 2026.

