El Zoológico La Aurora, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Ciudad de Guatemala, sorprende nuevamente con Noches de Luna. Esta es una actividad especial que transforma por completo el recorrido habitual y lo convierte en una aventura nocturna llena de luces, sonidos y conexión con la naturaleza.
Esta propuesta invita a las familias, parejas y grupos de amigos a vivir una velada distinta, envolvente y perfecta para la temporada de fin de año. Desde que cae la tarde, el ambiente del zoológico cambia. Las sombras, la iluminación tenue y los sonidos naturales crean un escenario donde la fauna y la vegetación adquieren un encanto diferente.
El paseo se vuelve más sensorial y tranquilo, ideal para quienes buscan una experiencia relajada y al mismo tiempo llena de sorpresas visuales y actividades diseñadas para todas las edades. Las noches programadas se celebran el 14, 21 y 28 de noviembre, y el 5 de diciembre, de 18:00 a 22:00 horas.
Durante estas jornadas, los visitantes pueden disfrutar de un programa lleno de atractivos como el encendido del árbol navideño. Además de un stand especial para fotografías, talleres de manualidades, pintacaritas y el famoso Expreso Polar, ubicado frente al recinto de las guacamayas.
Más de las Noches de Luna en el Zoológico La Aurora
Cada fecha incluye un show navideño distinto, lo que vuelve cada noche una experiencia única. Las entradas están disponibles únicamente en taquilla y tienen un costo de Q55 para jóvenes y adultos, y Q30 para niños y adultos mayores, lo que lo convierte en un plan accesible para las familias.
Para disfrutar plenamente de la actividad, el zoológico recomienda asistir bien abrigado con gorro, bufanda y sudadera, además de llevar una linterna cubierta con papel celofán rojo.
Este detalle no solo forma parte del ambiente temático, también garantiza que la iluminación no altere el comportamiento de los animales. Noches de Luna permite observar a los animales en un ambiente menos habitual, el nocturno