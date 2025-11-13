Miss Guatemala no fue a cena clave en Miss Universo

La representante de Guatemala en Miss Universo 2025, Raschel Paz, generó conversación en redes sociales. Lo anterior tras compartir una historia en la que explicó por qué no pudo asistir a la esperada cena con el nuevo CEO de la organización, Mario Búcaro.
La reina guatemalteca detalló que, a diferencia de otras candidatas, su vuelo había sido programado dos horas más tarde, lo que imposibilitó su llegada a tiempo al evento oficial. Su publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes aplaudieron su transparencia en medio de una agenda tan ajustada.
Raschel Paz expresó que lamentaba no haber podido acompañar a Búcaro y al grupo de candidatas que sí lograron estar presentes, especialmente porque la cena marcaba un momento clave dentro de las actividades de integración del certamen. Sin embargo, recalcó que su retraso no se debió a desinterés, sino a la logística aérea asignada a su delegación.
La historia se volvió viral al poco tiempo, ya que muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que la guatemalteca explicó la situación. De acuerdo con lo mencionado en redes, otras concursantes como Costa Rica, Colombia y Ecuador tampoco pudieron llegar debido a situaciones similares.
Más del Miss Universo
La diferencia de horarios entre vuelos ha sido un tema recurrente en esta edición, ya que el calendario del Miss Universo 2025 está más ajustado que en años anteriores, con eventos casi consecutivos desde el arribo de las participantes. El Miss Universo 2025, que se celebra con gran expectativa, ha destacado por implementar nuevos formatos y actividades centradas en la convivencia, la sostenibilidad y el liderazgo femenino.
Bajo la dirección de Mario Búcaro, la organización ha impulsado una visión renovada, apostando por experiencias más cercanas y dinámicas entre candidatas, fans y miembros de la organización. La cena a la que Raschel no pudo asistir formaba parte de este nuevo enfoque, pensado para fortalecer la relación entre las delegaciones y la directiva.