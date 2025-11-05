Macaulay Culkin vuelve a 'Mi Pobre Angelito' en emotivo video

Macaulay Culkin vuelve a encarnar a su emblemático personaje Kevin McCallister de la película Home Alone en la nueva campaña publicitaria de Home Instead titulada "Home But Not Alone".
El actor de 45 años es conocido por interpretar al ingenioso niño que burla a los ladrones en la comedia de 1990, Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2.
La alianza Macaulay Culkin y la empresa que brinda atención domiciliaria a adultos mayores marca un giro emotivo: ahora Kevin no necesita defender su casa de ladrones, sino garantizar la seguridad y bienestar de su madre mayor.
El anuncio principal comienza con un mapa dibujado a mano titulado "Plan de seguridad de mamá", que muestra las zonas de peligro de la casa y notas que le recuerdan a Kevin que fije la alfombra para evitar tropiezos, que suba la tapa del inodoro y que instale una silla salva escaleras.
- En el clip, mientras envuelve decoraciones exteriores en plástico de burbujas, Kevin dice: "Me preocupa que mamá esté sola, ¿sabes? ¿Y si se cae o queda atrapada por la nieve? Nunca atraparon al Asesino de Palas de South Bay".
- Su conversación se ve interrumpida por el sonido de una pala raspando el pavimento, lo que da lugar a un encuentro con la nieta del viejo Marley, un guiño al vecino de la película original.
- Ella le pregunta qué está haciendo y le sugiere un enfoque diferente, preguntándole: "¿Has intentado hablar con ella para que busque un poco de ayuda?".
- Añade: "Lo más aterrador es iniciar esa conversación. Al menos así lo sabrás y podrás dejar de preocuparte. No es fácil, pero los sentimientos hacia la familia son algo complejo".
Más detalles
Bajo la dirección de Jody Hill, la campaña retoma la casa cubierta de nieve, el entorno invernal y el humor característico de Home Alone, pero con un trasfondo adulto.
"Queríamos contar esta historia de forma auténtica, reconociendo que todos experimentamos este momento con un ser querido en algún momento. Va más allá de la nostalgia navideña para conectar con Kevin McCallister años después, mientras se enfrenta a las mismas preocupaciones que muchos de nosotros tenemos a medida que nuestros padres envejecen. Es real, es divertido y es profundamente humano", expresó Hill a la revista People.
El anuncio se lanzó oficialmente el 1 de noviembre de 2025, coincidiendo con el 35.º aniversario de Home Alone.
Los spots se emitirán hasta el 11 de enero de 2026, durante programación de festividades e incluso transmisiones de fútbol universitario para maximizar alcance.
La campaña incluye varios formatos: un spot de 60 segundos "Granddaughter Marley", así como versiones menores de 15 y 6 segundos ("Groceries", "Your Turn", "The Delivery") para redes y plataformas digitales.