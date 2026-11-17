Impresionantes videos que circulan en redes sociales muestran la fuerza con la que enormes olas, de más de 15 metros de altura, golpearon durante el fin de semana las costas de California, Estados Unidos. El fenómeno provocó inundaciones, daños en infraestructura y el cierre preventivo de varios muelles turísticos ante el peligro que representaba el intenso oleaje.
Una de las zonas afectadas fue Pacifica, donde la fuerza del océano superó las barreras de protección costera y permitió que grandes cantidades de agua avanzaran hacia calles, estacionamientos y viviendas cercanas a la playa.
Las grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran cómo las olas impactan violentamente contra el muelle de la ciudad, mientras enormes cantidades de agua cubren sectores del paseo marítimo y la rambla costera. La fuerza del mar también ocasionó daños en la infraestructura ubicada junto a la playa.
Ante las peligrosas condiciones, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de varios muelles, entre ellos los de Ventura, Manhattan Beach, Huntington Beach y Pacific Beach, en San Diego.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advirtió sobre la presencia de fuertes corrientes de resaca y olas repentinas capaces de arrastrar a las personas mar adentro. Por ello, recomendó mantenerse alejados de las playas, muelles y zonas rocosas, incluso cuando aparentemente el mar se encontrara tranquilo.
¿Qué está provocando las enormes olas?
De acuerdo con los reportes meteorológicos, el intenso oleaje está relacionado principalmente con un sistema de tormentas en el océano Pacífico. Los fuertes vientos, de intensidad huracanada en las proximidades del golfo de Alaska, generaron grandes marejadas que se desplazaron hacia la costa occidental de Estados Unidos.
Aunque las condiciones comenzaron a mejorar durante la tarde del domingo, los especialistas advirtieron que todavía se esperaban olas de gran tamaño durante el resto de la semana.
A este escenario se suma el fenómeno de El Niño, que se desarrolla actualmente y está asociado con temperaturas más elevadas en la superficie del océano Pacífico. El calentamiento del agua provoca su expansión, aunque no constituye por sí solo la causa directa de las enormes olas registradas en California.