Kim Kardashian volvió a captar la atención en redes sociales gracias a un llamativo vestido tejido de color verde con el que posó junto al mar.
La empresaria y estrella estadounidense lució una prenda que realzó su figura y atrajo numerosos comentarios de sus seguidores tras compartir las imágenes.
La zona superior del vestido forma una especie de red sobre el torso. Las tiras convergen en distintos puntos y delimitan aberturas de formas curvas, mientras que una franja más ancha debajo del busto sostiene la estructura antes de dar paso a la cintura descubierta.
El abdomen queda casi por completo expuesto, salvo por una línea central de nudos y tiras que conecta la parte superior con la falda. Ese recurso crea una división visual entre el pecho, la cintura y las caderas, y acentúa la forma del cuerpo sin recurrir a telas lisas o a transparencias convencionales.
A la altura de la cadera, el vestido incorpora una minifalda ajustada con hileras horizontales de tejido entrelazado. Esa parte concentra el mayor peso visual de la pieza y genera contraste con la zona media, mucho más abierta.
El vestido de Kim Kardashian pertenece a la colección Primavera/Verano 2027 Ready-to-Wear de Mark Fast, presentada durante la Semana de la Moda de Londres.
Polémica con el calendario
Después de que Sephora decepcionara a cientos de usuarios a nivel internacional en 2024, ahora Skims, la marca de moda impulsada por Kim Kardashian, también ha desatado una polémica por la calidad y la cantidad de su contenido.
Tanto que la marca ha pedido disculpas a los clientes y ofrecido el reembolso del producto. La marca reconoce que el calendario "no ha estado a la altura"
"Queremos dirigirnos personalmente en relación con tu reciente compra del calendario de Adviento de la temporada navideña de 2026. Somos conscientes de que el producto no cumplió con las expectativas de los clientes y lamentamos profundamente lo sucedido", comentaba la marca en un correo electrónico a los consumidores, según recogen diversos medios estadounidenses. "Queremos que todos nuestros clientes estén satisfechos con lo que reciben, y en esta ocasión no hemos estado a la altura".
Las disculpas de la empresa de Kim Kardashian se han producido después de que una consumidora publicara un vídeo haciendo el unboxing del calendario y mostrando claramente su frustración y decepción ante el contenido del mismo.
En él se puede observar cómo crece su desesperación al ir desvelando artículos cuyo valor acumulado consideran que no alcanza los 148 dólares del importe. El vídeo ya supera las 70 millones de visualizaciones y los 8 millones de likes.