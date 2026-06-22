Hailey Bieber Impacta Redes con Colaboración para Skims

Hailey Bieber protagoniza la nueva campaña de Skims, la marca de ropa interior y loungewear impulsada por Kim Kardashian.
La colaboración destaca por la fusión de una de las figuras más influyentes del momento con una de las marcas que más ha crecido en el rubro del confort y estilo cotidiano. Esta campaña busca fortalecer la presencia global de Skims y posicionarse como referente en tendencias actuales.
Hailey Bieber, reconocida modelo y empresaria, aporta su imagen fresca y cercana para conectar con públicos jóvenes que valoran tanto la estética como la comodidad.
La campaña visualiza a Hailey Bieber luciendo piezas icónicas de la colección, enfatizando la versatilidad y diseños minimalistas característicos de Skims.
Elegir a la modelo no fue es casualidad: su estilo y alcance en redes sociales convierten a cada lanzamiento en un fenómeno viral asegurado.
Esta acción refuerza la estrategia de Skims de seleccionar embajadoras que encarnen los valores de autenticidad, inclusividad y confianza corporal.
Los creativos detrás de la campaña apostaron por imágenes naturales, tonos neutros y poses relajadas, creando una atmósfera aspiracional que refleja la vida cotidiana sin artificios ni exceso de producción. La campaña resalta prendas básicas que, además de ser tendencia, buscan acompañar el ritmo de vida dinámico de la nueva generación.
El poder de la imagen y las redes sociales
La publicación de la campaña en redes sociales, especialmente en los perfiles de Hailey Bieber y Skims, fue clave para su impacto inmediato.
Las fotografías y videos se difundieron rápidamente, generando conversación sobre el mensaje de comodidad y empoderamiento que propone la marca. Comentarios y reacciones de seguidores y celebridades impulsaron la visibilidad, consolidando la estrategia de marketing digital de la marca.
"Hailey tiene una habilidad única para realzar incluso las prendas más sencillas... Su estilo es natural y espontáneo, lo que la convirtió en la persona ideal para dar vida a Everyday Cotton", comentó la segunda hermana mayor de la familia Kardashian.
Respecto a las prendas que incluye esta colección, la línea consta de productos que combinan suavidad con el ajuste clásico de la marca.
Son un total de 10 modelos de prendas, incluyendo sostenes y trusas, las cuales toman inspiración de modelos emblemáticos de SKIMS.