 Hailey Bieber Impacta Redes con Colaboración para Skims

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
90+
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
64
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Hailey Bieber paraliza las redes con su atrevida colaboración para SKIMS

La esposa de Justin Bieber se convierte en la nueva imagen de SKIMS para promocionar “Everyday Cotton”, la línea de ropa interior de la marca fundada por Kim Kardashian.

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Hailey Bieber, Instagram
Hailey Bieber / FOTO: Instagram
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Hailey Bieber protagoniza la nueva campaña de Skims, la marca de ropa interior y loungewear impulsada por Kim Kardashian. 

La colaboración destaca por la fusión de una de las figuras más influyentes del momento con una de las marcas que más ha crecido en el rubro del confort y estilo cotidiano. Esta campaña busca fortalecer la presencia global de Skims y posicionarse como referente en tendencias actuales.

Hailey Bieber, reconocida modelo y empresaria, aporta su imagen fresca y cercana para conectar con públicos jóvenes que valoran tanto la estética como la comodidad.

La campaña visualiza a Hailey Bieber luciendo piezas icónicas de la colección, enfatizando la versatilidad y diseños minimalistas característicos de Skims.

Elegir a la modelo no fue es casualidad: su estilo y alcance en redes sociales convierten a cada lanzamiento en un fenómeno viral asegurado.

Esta acción refuerza la estrategia de Skims de seleccionar embajadoras que encarnen los valores de autenticidad, inclusividad y confianza corporal.

Los creativos detrás de la campaña apostaron por imágenes naturales, tonos neutros y poses relajadas, creando una atmósfera aspiracional que refleja la vida cotidiana sin artificios ni exceso de producción. La campaña resalta prendas básicas que, además de ser tendencia, buscan acompañar el ritmo de vida dinámico de la nueva generación.

El poder de la imagen y las redes sociales

La publicación de la campaña en redes sociales, especialmente en los perfiles de Hailey Bieber y Skims, fue clave para su impacto inmediato.

Las fotografías y videos se difundieron rápidamente, generando conversación sobre el mensaje de comodidad y empoderamiento que propone la marca. Comentarios y reacciones de seguidores y celebridades impulsaron la visibilidad, consolidando la estrategia de marketing digital de la marca.

"Hailey tiene una habilidad única para realzar incluso las prendas más sencillas... Su estilo es natural y espontáneo, lo que la convirtió en la persona ideal para dar vida a Everyday Cotton", comentó la segunda hermana mayor de la familia Kardashian.

Respecto a las prendas que incluye esta colección, la línea consta de productos que combinan suavidad con el ajuste clásico de la marca.

Son un total de 10 modelos de prendas, incluyendo sostenes y trusas, las cuales toman inspiración de modelos emblemáticos de SKIMS.

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