 Zendaya deslumbra en Nueva York con vestido transparente
Farándula

Zendaya paraliza las calles de Nueva York con transparente vestido sin ropa interior

La actriz presumió su perfecta anatomía en un vestido azul marino Di Petsa Otoño 2026 para la fiesta del estreno de "The Drama".

Compartir:
Zendaya, Instagram
Zendaya / FOTO: Instagram

En la fiesta posterior al estreno de la serie "The Drama" en Nueva York, Zendaya acaparó todas las miradas con un vestido largo azul marino con un corpiño transparente que dejaba al descubierto su esbelta figura.

El diseño sin espalda se volvió aún más atrevido cuando la actriz optó por no llevar ropa interior, cubierta únicamente por delicados flecos.

Tras los rumores de una boda secreta con su novio de toda la vida, Tom Holland, Zendaya lució un anillo de oro en el dedo anular.

Anteriormente, había negado las imágenes que circulaban en internet donde aparecía con Tom Holland celebrando una ceremonia nupcial. La actriz afirmó que muchas personas, incluidos familiares, lo creyeron erróneamente.

Según los informes, Zendaya y Tom Holland comenzaron a salir públicamente en julio de 2021 después de que los paparazzi los fotografiaran besándose en un coche en Los Ángeles.

Zendaya (nombre completo Zendaya Maree Stoermer Coleman), nacida en 1996 en California, es una famosa actriz, cantante y modelo de Hollywood. Es conocida por su papel en la serie de Disney Channel Shake It Up , y posteriormente alcanzó fama mundial por su papel de MJ en la saga cinematográfica de Spider-Man junto a Tom Holland.

Además de su faceta como actriz, también es considerada un icono de la moda y aparece con frecuencia en los eventos más importantes de la industria del entretenimiento a nivel mundial .

Su imponente look

Zendaya sorprendió en el estreno de "The Drama" en Nueva York con un vestido que acaparó todos los focos. La prenda, firmada por Schiaparelli y diseñada por Daniel Roseberry, requirió 8.000 horas de trabajo artesanal.

Además, la aplicación de 65.000 plumas de seda natural lo convirtió en un símbolo de sofisticación y técnica en la alta costura.

El vestido presentado por Zendaya era de corte palabra de honor y destacaba por su falda voluminosa tipo trompeta. La base, originalmente blanca, fue cubierta con crinolina negra para aportar profundidad y estructura.

Sobre esta, los artesanos bordaron meticulosamente las plumas en 27 tonalidades de azul, creando un degradado cromático que iba desde el azul eléctrico en el busto y la parte baja de la falda, hasta el negro en la cintura y los volantes intermedios.

El acabado final evocaba el plumaje iridiscente del martín pescador, aportando relieve y brillo al conjunto.

El proceso de confección del vestido fue un auténtico reto artesanal. Cada pluma de seda cruda fue seleccionada y teñida individualmente para conseguir la gama cromática inspirada en las aves martín pescador.

Foto embed
Zendaya - Instagram

En Portada

Gobierno descarta que investigación arqueológica requiera cierre de la Usact
Nacionales

Gobierno descarta que investigación arqueológica requiera cierre de la Usac

07:30 AM, Abr 07
Accidente en Villa Canales: Bus cae a barrancot
Nacionales

Accidente en Villa Canales: Bus cae a barranco

06:13 AM, Abr 07
Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamást
Internacionales

Trump sobre Irán: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

07:30 AM, Abr 07
Jugadores de LaLiga ganan batalla legal contra Javier Tebast
Deportes

Jugadores de LaLiga ganan batalla legal contra Javier Tebas

08:45 AM, Abr 07
El club de James Rodríguez descarta enfermedad grave del jugadort
Deportes

El club de James Rodríguez descarta enfermedad grave del jugador

07:48 AM, Abr 07

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos