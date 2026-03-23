 Zendaya y Tom Holland: supuesto video oficial de su boda
Farándula

Zendaya comparte un "video oficial" de su boda con Tom Holland

Zendaya sorprendió al hablar sobre las imágenes que generaron revuelo entre sus seguidores.

Compartir:
Zendaya utilizó un anillo que ha llamado la atención de sus seguidores., Cortesía
Zendaya utilizó un anillo que ha llamado la atención de sus seguidores. / FOTO: Cortesía

La actriz Zendaya sorprendió al revelar que las supuestas fotos de su boda que circularon en redes sociales no eran reales. Asimismo, la famosa estadounidense afirmó que las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial.

La confesión la hizo durante su visita al programa de Jimmy Fallon, donde explicó cómo muchas personas creyeron que había contraído matrimonio con el actor Tom Holland. Durante la entrevista, la protagonista de Euphoria contó que incluso personas en la calle la felicitaban por su supuesta boda, convencidas de que las imágenes eran auténticas.

@sister_jurissa2

‼️Zendaya comparte video de su boda‼️ #zendaya #drama #polemica #conspiracy

♬ original sound - sister_jurissa2

"Mucha gente se dejó engañar. A veces iba caminando por la calle y la gente se me acercaba y me decía: ‘Tus fotos de boda son impresionantes’", relató la actriz entre risas. Zendaya aclaró que las imágenes que se viralizaron en internet fueron generadas con inteligencia artificial, lo que evidencia el impacto que esta tecnología está teniendo en la industria del entretenimiento y en la percepción del público.

"Cariño, es inteligencia artificial, estas no son fotos reales", comentó la actriz al presentador, destacando lo fácil que puede ser confundir contenido digital con material auténtico. El tema tomó aún más relevancia porque muchos fanáticos creyeron que las fotografías confirmaban una boda secreta entre Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más populares de Hollywood.

Más del nuevo proyecto de Zendaya

Lejos de centrarse en la polémica, Zendaya aprovechó su aparición en televisión para hablar de su nuevo proyecto audiovisual titulado The Drama.  Como parte de la promoción, mostró un video en el que el rostro de Robert Pattinson, su compañero de rodaje, aparecía superpuesto sobre el de Tom Holland, bromeando con la idea de su "video oficial de boda".

La fuerte declaración del guatemalteco Ronald Mackay: “Por hacer mi trabajo me estaban robando”

Ronald Mackay generó conversación al revelar en un podcast publicado en su propia cuenta.

Mientras tanto, Zendaya continúa consolidándose como una de las actrices más influyentes de su generación, no solo por su trabajo en cine y televisión, sino también por su capacidad para enfrentar con humor situaciones virales que surgen en la era digital. No cabe duda que Zendaya si sabe cómo aprovechar la polémica.

En Portada

Caravanas de transportistas complican tránsito en la capitalt
Nacionales

Caravanas de transportistas complican tránsito en la capital

12:08 PM, Mar 23
Corte Suprema de Justicia declara ilegítimos fallos que llevaron a Zamora a prisiónt
Nacionales

Corte Suprema de Justicia declara ilegítimos fallos que llevaron a Zamora a prisión

01:52 PM, Mar 23
Desfalco millonario: Pedro Duque es ligado a proceso y enviado a prisiónt
Nacionales

Desfalco millonario: Pedro Duque es ligado a proceso y enviado a prisión

12:45 PM, Mar 23
Robert Lewandowski evita hablar sobre su futuro con el Barçat
Deportes

Robert Lewandowski evita hablar sobre su futuro con el Barça

02:09 PM, Mar 23
Delegación de Guatemala se reporta lista para el Mundial de Tirot
Deportes

Delegación de Guatemala se reporta lista para el Mundial de Tiro

01:30 PM, Mar 23

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalIránEstados UnidosMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos