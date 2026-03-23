Zendaya y Tom Holland: supuesto video oficial de su boda

La actriz Zendaya sorprendió al revelar que las supuestas fotos de su boda que circularon en redes sociales no eran reales. Asimismo, la famosa estadounidense afirmó que las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial.
La confesión la hizo durante su visita al programa de Jimmy Fallon, donde explicó cómo muchas personas creyeron que había contraído matrimonio con el actor Tom Holland. Durante la entrevista, la protagonista de Euphoria contó que incluso personas en la calle la felicitaban por su supuesta boda, convencidas de que las imágenes eran auténticas.
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"Mucha gente se dejó engañar. A veces iba caminando por la calle y la gente se me acercaba y me decía: ‘Tus fotos de boda son impresionantes’", relató la actriz entre risas. Zendaya aclaró que las imágenes que se viralizaron en internet fueron generadas con inteligencia artificial, lo que evidencia el impacto que esta tecnología está teniendo en la industria del entretenimiento y en la percepción del público.
"Cariño, es inteligencia artificial, estas no son fotos reales", comentó la actriz al presentador, destacando lo fácil que puede ser confundir contenido digital con material auténtico. El tema tomó aún más relevancia porque muchos fanáticos creyeron que las fotografías confirmaban una boda secreta entre Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más populares de Hollywood.
Más del nuevo proyecto de Zendaya
Lejos de centrarse en la polémica, Zendaya aprovechó su aparición en televisión para hablar de su nuevo proyecto audiovisual titulado The Drama. Como parte de la promoción, mostró un video en el que el rostro de Robert Pattinson, su compañero de rodaje, aparecía superpuesto sobre el de Tom Holland, bromeando con la idea de su "video oficial de boda".
Mientras tanto, Zendaya continúa consolidándose como una de las actrices más influyentes de su generación, no solo por su trabajo en cine y televisión, sino también por su capacidad para enfrentar con humor situaciones virales que surgen en la era digital. No cabe duda que Zendaya si sabe cómo aprovechar la polémica.