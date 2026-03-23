Ronald Mackay: 'Me robaban por hacer mi trabajo'

El generador de contenido Ronald Mackay ha generado conversación en diferentes redes sociales. Lo anterior, tras compartir una contundente reflexión sobre su trayectoria digital y los desafíos que ha enfrentado al momento de posicionar su trabajo.
En un podcast publicado en su propia cuenta, el creador habló abiertamente sobre una situación que lo llevó a defender su autoría y aclarar quién estaba detrás del material que circulaba en plataformas digitales. Según explicó, durante un tiempo otras personas se estaban atribuyendo el mérito de su contenido, lo que lo llevó a tomar la decisión de presentarse formalmente y defender su trabajo.
La situación lo motivó a revelar su identidad en el programa de radio Los Ratones, espacio conducido por varios guatemaltecos. Fue en ese momento donde decidió dar la cara y dejar claro quién estaba detrás del material que había ganado notoriedad en redes sociales.
"Por hacer mi trabajo de forma anonima me lo estaban robando", expresó, enfatizando que no buscaba protagonismo, sino reconocimiento justo por su esfuerzo creativo. Mackay aseguró que su objetivo nunca ha sido llamar la atención, sino producir contenido que conecte con sus intereses personales y con una audiencia que comparte sus gustos.
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En el podcast que compartió en su cuenta, explicó que en varias etapas de su carrera decidió cambiar el enfoque de su material, explorando nuevos formatos que reflejaran su pasión por el coleccionismo y la cultura pop. Uno de los elementos que más ha llamado la atención de su comunidad es su interés por la búsqueda de tesoros en mercados, especialmente relacionados con juguetes y artículos de colección.
El propio Mackay afirma que, antes que creador de contenido, se considera un "juguetero", destacando que su afición por coleccionar ha sido parte de su vida desde siempre. Este giro en su contenido le permitió conectar con una audiencia más amplia, que se identifica con el valor de rescatar objetos únicos y darles una nueva historia.