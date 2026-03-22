Joshua Aldana Reporta Robo de Celular en Guatemala

El creador de contenido guatemalteco Joshua Aldana sorprendió a sus seguidores al revelar que fue víctima de la delincuencia. Lo anterior, mientras disfrutaba del concierto del cantante urbano Ryan Castro, evento que se realizó recientemente en el país.
El influencer compartió un video en sus redes sociales donde relató el momento en que se dio cuenta de que su teléfono había sido robado en medio de la multitud. Según explicó el propio Aldana, el incidente ocurrió mientras disfrutaba del espectáculo junto a otros asistentes.
@joshuaadl_ ♬ sonido original - Joshuaadl ✈️
En el clip, el generador de contenido detalló que el robo ocurrió en cuestión de segundos, situación que evidenció la vulnerabilidad que pueden enfrentar los asistentes a eventos masivos. El testimonio rápidamente se viralizó y generó reacciones de apoyo por parte de sus seguidores, quienes lamentaron lo sucedido y compartieron experiencias similares en conciertos y actividades multitudinarias.
El concierto de Ryan Castro logró reunir a cientos de fanáticos del género urbano, consolidándose como uno de los eventos musicales más comentados de los últimos días en Guatemala. Sin embargo, el incidente denunciado por Aldana también encendió el debate en redes sociales sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad en actividades de entretenimiento.
Más de Joshua Aldana
Joshua Aldana es un creador de contenido digital que ha logrado posicionarse en redes sociales gracias a sus videos de entretenimiento, estilo de vida y experiencias personales. En su cuenta oficial acumula más de 200 mil seguidores, comunidad con la que comparte momentos de su vida cotidiana, colaboraciones y opiniones sobre temas de interés juvenil.
Además de su presencia en redes sociales, el influencer ha participado en proyectos relacionados con comunicación digital, podcast y contenido creativo, lo que le ha permitido ampliar su alcance dentro del público joven guatemalteco.
En distintas ocasiones, su vida personal también ha generado interés mediático, como ocurrió con su relación sentimental con la influencer Kandy Alden, la cual fue ampliamente comentada en plataformas digitales.