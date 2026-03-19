 Deanna Melillo vs. Karely Ruiz: Comparación de Escotes
Farándula

Deanna Melillo es comparada con Karely Ruiz por el posar con tremendo escote

Deanna Melillo sorprendió en redes con un atrevido escote que desató comparaciones con Karely Ruiz.

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Deanna Melillo , Deanna Melillo
Deanna Melillo / FOTO: Deanna Melillo

La creadora de contenido Deanna Melillo, con raíces guatemaltecas, vuelve a colocarse en tendencia luego de compartir una serie de fotografías que no pasaron desapercibidas.  En las imágenes, la influencer presume un pronunciado escote que rápidamente captó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Con las postales, la joven ha desatando una ola de comentarios y comparaciones con la mexicana Karely Ruiz. Las publicaciones, difundidas principalmente en Instagram, muestran a Melillo luciendo un outfit atrevido que resalta su figura y estilo.

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Deanna Melillo - Deanna Melillo

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, destacando su seguridad frente a la cámara y su capacidad para generar conversación digital.  De hecho, varios internautas señalaron que su estilo recuerda al de Karely Ruiz, una de las figuras más virales del contenido digital en Latinoamérica.

Más allá de la comparación, Deanna Melillo ha logrado construir su propia identidad en el mundo digital.  Con una creciente comunidad de seguidores, la influencer ha destacado por su contenido enfocado en estilo de vida, moda y fotografías llamativas que combinan estética y personalidad.

Más de Deanna Melillo

Su presencia en redes no solo se limita a imágenes provocativas, sino que también comparte momentos cotidianos y contenido cercano con su audiencia. Uno de los aspectos que más llama la atención es su conexión con Guatemala, lo que ha generado orgullo entre seguidores locales que ven en ella una figura que trasciende fronteras.

Aunque su proyección es internacional, su origen sigue siendo parte importante de su narrativa personal. En cuanto a su crecimiento digital, Melillo ha sabido aprovechar las tendencias actuales de redes sociales, donde la imagen y la autenticidad juegan un papel clave.

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Su contenido suele recibir miles de interacciones, consolidándola como una de las creadoras emergentes a seguir dentro del ecosistema latinoamericano. La comparación con la mexicana Karely Ruiz, lejos de opacarla, ha servido para amplificar su visibilidad.

Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a cada nueva foto o video que comparte, confirmando que Deanna Melillo no solo está marcando tendencia, sino también construyendo una marca personal sólida dentro del competitivo universo digital.

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