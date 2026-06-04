Spot Viral Mundial 2026: CR7, LeBron y Kim Kardashian

El Mundial 2026 arranca oficialmente el 11 de junio con el esperado duelo entre México y Sudáfrica en el Chase Stadium de Florida, marcando el inicio de una edición histórica con la participación de 48 selecciones.
La cita, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ya genera expectativa tanto por el regreso del evento a la región como por las novedades que acompañan su promoción.
En los días previos al torneo, la marca deportiva Nike revolucionó las redes sociales al lanzar un spot publicitario de alto impacto que reúne a figuras estelares de distintos ámbitos como el deporte, la música y la moda.
El metraje sorprendió con la presencia de estrellas globales y un despliegue de creatividad nunca antes visto en la promoción del Mundial 2026.
El video, con una duración superior a los seis minutos, tiene como protagonista principal al futbolista francés Kylian Mbappé, quien aparece en escena filmando una producción especial junto a un grupo selecto de jugadores profesionales.
Entre los más destacados, se encuentran Vinicius Jr., Bruno Fernandes, Jamal Musiala, Erling Haaland y Virgil van Dijk, quienes aportan dinamismo y competitividad a la secuencia.
Durante la grabación, el ambiente se llena de emoción cuando Nico Williams, delantero de la selección española, toma el balón y desencadena una vertiginosa persecución por parte de todo el elenco.
Esta escena marca el punto de inflexión en el spot, aportando ritmo, humor y acción, al tiempo que resalta el espíritu de equipo y rivalidad amistosa entre grandes figuras del balompié mundial.
Música, moda y estrellas inesperadas
En el spot, Nike también integró a personalidades ajenas al fútbol, como Kim Kardashian y la artista urbana Young Miko, reforzando la idea de que el Mundial 2026 va más allá del deporte, vinculando otras industrias culturales y de entretenimiento.
La aparición del basquetbolista LeBron James, los exfutbolistas Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Ronaldinho y Cristiano Ronaldo, así como el popular personaje Ted Lasso, suma a la campaña un matiz transversal, mostrando el impacto global y cultural del certamen.
- Kylian Mbappé: figura central del spot y uno de los protagonistas del próximo Mundial.
- Vinicius Jr., Bruno Fernandes, Jamal Musiala, Erling Haaland y Virgil van Dijk: estrellas europeas que aportan talento y diversidad.
- Nico Williams: el jugador español que desata la secuencia final de acción.
- Kim Kardashian, Young Miko, LeBron James, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Ronaldinho y Ted Lasso: invitados de lujo que amplían el alcance del comercial a otros públicos.
El video se ha vuelto viral en las plataformas digitales por su apuesta innovadora y por reunir a iconos de la cultura pop y el deporte en un mismo mensaje de inclusión y entusiasmo mundialista.
Nike logra así anticipar la magnitud y relevancia del próximo Mundial, generando un interés adicional en la antesala del pitazo inicial entre México y Sudáfrica.