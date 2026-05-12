 LeBron James deja en suspenso su futuro en la NBA
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LeBron James deja en suspenso su futuro en la NBA

Incertidumbre sobre LeBron James tras la eliminación de los Lakers: "No sé qué me depara el futuro ahora mismo", expresó el jugador, que evaluará su decisión en familia.

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LeBron James hace una volcada en un partido de Los Ángeles Lakers - instagram @lakers
LeBron James hace una volcada en un partido de Los Ángeles Lakers / FOTO: instagram @lakers

La eliminación de Los Ángeles Lakers a manos de los Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste ha abierto un escenario de incertidumbre en torno al futuro de LeBron James. La derrota por 110-115, que cerró la serie 4-0, marcó el final de la temporada para el conjunto angelino y, con ello, el inicio de las especulaciones sobre los próximos pasos de una de las grandes figuras de la NBA, que a sus 41 años volverá a ser agente libre.

Tras el partido, LeBron fue cauto al hablar de su continuidad en el baloncesto profesional y dejó claro que todavía no ha tomado una decisión. "No sé, está demasiado fresco. Después de la derrota no sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré", afirmó, reflejando que su decisión dependerá tanto del tiempo como de su entorno personal.

¿Qué viene para LeBron James?

El alero lleva ocho temporadas en los Lakers, donde logró conquistar el campeonato de la NBA en 2020 y se consolidó como el líder del equipo. En 2024 firmó una extensión de contrato por dos temporadas y 104 millones de dólares, aunque su situación contractual actual vuelve a situarlo en el centro del debate sobre su permanencia en la liga y el rol que podría asumir en el tramo final de su carrera.

Pese a la eliminación, LeBron aseguró que su desempeño individual fue satisfactorio dentro de un contexto diferente al habitual en su carrera. "Nunca fui tercera opción en mi vida, poder brillar en ese rol fue muy bueno para mí a estas alturas de mi carrera", admitió. Ahora, el mundo del baloncesto espera su decisión: si continuará buscando nuevos retos en la NBA o si este podría ser uno de los últimos capítulos de su legendaria trayectoria.

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LeBron James, durante el Media Day de Los Angeles Lakers en El Segundo, California, el pasado 29 de septiembre - EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

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