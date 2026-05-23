Mbappé cierra con su segundo título de goleo en La Liga

A falta del partido de este domingo entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, Kylian Mbappé aseguró su liderato de la tabla de goleadores, con su vigésimo quinto tanto de esta temporada en La Liga EA Sports, dos más que Vedat Muriqi (Mallorca), que finaliza segundo, pero con el descenso a LaLiga Hypermotion.
Su derechazo en el minuto 51 del duelo contra el Athletic Club reforzó su condición, sin posibilidades reales para que nadie altere ya su condición de mejor anotador del curso. La tercera plaza corresponde a Ante Budimir, de Osasuna, con 17 aciertos.
El delantero del Real Madrid anotó frente al Athletic su gol número 25, asegurando el trofeo individual pese a no conquistar títulos colectivos.
Es el segundo Pichichi para el francés en España, tras el logrado en su primera campaña con 31 goles. Sus dos galardones se suman a los seis que ya había conseguido en la Ligue 1, donde es el máximo goleador histórico.
El gran rival de Mbappé fue Vedat Muriqi, que cerró la temporada con 23 tantos. El kosovar también marcó en la última jornada, pero no pudo evitar el descenso del Mallorca, un desenlace doloroso pese a su rendimiento individual.
El tercer lugar del ranking lo ocupó Ante Budimir, con 17 goles en un Osasuna que luchó por la permanencia. Su temporada confirma que sigue siendo uno de los delanteros más fiables de la liga.
Clasificación tras 37 jornadas:
- Con 25 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid)
- Con 23 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca)
- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)
- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona) y Vinícius (BRA)(3p) (Real Madrid)
- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona) y Oyarzabal (6p) (Real Sociedad).
En la historia de los "Pichichis", Lionel Messi es el único jugador en lograr cinco títulos individuales de forma consecutiva, y el francés Mbappé ha quedado a tres de darle alcance.