Automovilista herido de bala perdida en la Aguilar Batres

Un hombre de 52 años resultó herido este sábado tras ser alcanzado por una presunta bala perdida mientras conducía por la calzada Raúl Aguilar Batres y 22 calle, en la zona 11 de la ciudad capital.
De acuerdo con los Bomberos Municipales, el proyectil atravesó el parabrisas delantero del vehículo e impactó directamente en la región craneal del automovilista, provocándole una herida de gravedad.
Paramédicos que acudieron a la emergencia le brindaron soporte vital avanzado en el lugar antes de trasladarlo en estado delicado al Hospital Roosevelt, donde permanece bajo atención médica especializada.
Se desconocen las circunstancias que originaron el disparo
El incidente ocurrió mientras el conductor se desplazaba por el sector, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias que originaron el disparo ni su procedencia.
Las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el hecho, por lo que el caso continúa bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.