Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad

Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ de Sacatepéquez apelaron a la unidad durante su marcha denominada "Orgullo Antigua", celebrada en Antigua Guatemala este sábado, 20 de junio de 2026, después de una lucha legal. "Aquí estamos y existimos", rezó el eslogan de la actividad que inició a las 12:00 horas y que según la planificación finalizará a las 17:00 horas en el Tanque La Unión.
Previo a la marcha, los participantes compartieron seis consignas en las que hablaron de la dignidad humana, como derecho fundamenta; la libertad de expresión y de reunión, como derechos humanos; la moral, que no puede usarse para discriminar; el orgullo, que surge de una historia de exclusión; la diversidad, que no amenaza los derechos de otras personas y las buenas costumbres, que evolucionan con la sociedad, según el colectivo en mención.
Jenny Mateo, participante de la marcha Orgullo Antigua, expresó que es una madre orgullosa y feliz. Agregó que en el evento hicieron uso de su derecho constitucional, establecido en el artículo 33. Además, la entrevistada agregó que, con base en esa parte de la ley, pueden salir a la calle y realizar su marcha pacífica.
"Nosotros estamos haciéndolo por eso, por apoyar a nuestros hijos; estamos acá, orgullosamente padres felices, porque son productivos nuestros hijos y son seres humanos, y no podemos decir que porque a mi no me gusta, es una costumbre o una tradición", declaró.
En otras noticias: Autoridades anunciaron que durante este sábado y domingo se desarrollarán trabajos viales en los kilómetros 26.1 y 23.9 de la Carretera a El Salvador.
Llaman a la apertura mental en la marcha Orgullo Antigua
Mateo aseguró que los participantes en la marcha no están en conflicto, por lo que invitaron al alcalde de Antigua Guatemala a ser "un poco más abierto en sus pensamientos, porque no estamos haciendo nada en contra, son nuestros derechos", afirmó.
En cuanto a la religión, la entrevistada consideró que "todos somos energía y que son las religiones las que dividen a los hombres". Opinó que "todos tenemos un espacio, porque somos energía y todos merecemos ese espacio, independientemente de qué seas".
Declaró que "todas las religiones tienen su valor y su peso, y la respetamos, porque cada persona tiene su ideología también".