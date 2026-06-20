 Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad

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Mexico MEX
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Qatar QAT
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
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Australia AUS
13/06 22:00 HS
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USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
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Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
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Finalizado
Belgium BEL
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Iran IRA
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Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
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Uruguay URU
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Spain SPA
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Cape Verde CVA
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26/06 18:00 HS
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
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Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
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Finalizado
Argentina ARG
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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Nacionales

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad

Varias personas participan en la marcha llamada “Orgullo Antigua” en la ciudad de Antigua Guatemala.

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La marcha Orgullo Antigua arrancó a las 12:00 horas., Alex Meoño.
La marcha Orgullo Antigua arrancó a las 12:00 horas. / FOTO: Alex Meoño.
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Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ de Sacatepéquez apelaron a la unidad durante su marcha denominada "Orgullo Antigua", celebrada en Antigua Guatemala este sábado, 20 de junio de 2026, después de una lucha legal. "Aquí estamos y existimos", rezó el eslogan de la actividad que inició a las 12:00 horas y que según la planificación finalizará a las 17:00 horas en el Tanque La Unión.

Previo a la marcha, los participantes compartieron seis consignas en las que hablaron de la dignidad humana, como derecho fundamenta; la libertad de expresión y de reunión, como derechos humanos; la moral, que no puede usarse para discriminar; el orgullo, que surge de una historia de exclusión; la diversidad, que no amenaza los derechos de otras personas y las buenas costumbres, que evolucionan con la sociedad, según el colectivo en mención.

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad | Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad / Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad | Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad / Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad | Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad / Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad | Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad / Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad | Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad / Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad | Alex Meoño

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad / Alex Meoño

Jenny Mateo, participante de la marcha Orgullo Antigua, expresó que es una madre orgullosa y feliz. Agregó que en el evento hicieron uso de su derecho constitucional, establecido en el artículo 33. Además, la entrevistada agregó que, con base en esa parte de la ley, pueden salir a la calle y realizar su marcha pacífica.

"Nosotros estamos haciéndolo por eso, por apoyar a nuestros hijos; estamos acá, orgullosamente padres felices, porque son productivos nuestros hijos y son seres humanos, y no podemos decir que porque a mi no me gusta, es una costumbre o una tradición", declaró.

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Llaman a la apertura mental en la marcha Orgullo Antigua

Mateo aseguró que los participantes en la marcha no están en conflicto, por lo que invitaron al alcalde de Antigua Guatemala a ser "un poco más abierto en sus pensamientos, porque no estamos haciendo nada en contra, son nuestros derechos", afirmó.

En cuanto a la religión, la entrevistada consideró que "todos somos energía y que son las religiones las que dividen a los hombres". Opinó que "todos tenemos un espacio, porque somos energía y todos merecemos ese espacio, independientemente de qué seas".

Declaró que "todas las religiones tienen su valor y su peso, y la respetamos, porque cada persona tiene su ideología también".

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