Condenan a implicado en intento de asesinato contra capitana del Ejército

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal condenó a 50 años de prisión a Brayan Antonio Oliva, señalado de intento de asesinato en contra de Maribel de Jesús Molina, capitana del Ejército de Guatemala, hecho que ocurrió el 10 de junio del 2025 en la zona 7.
En el mismo incidente armado fueron heridos Manuel Botzoc Cuc y Abraham del Cid Ramos, ambos agentes de seguridad privada de la Agencia de Seguridad Gramar, por lo que el Tribunal condenó a Oliva a 16 años y ocho meses por cada una de las personas heridas.
El Ministerio Público (MP) reportó a finales de 2025 que fue coordinada con las fuerzas de seguridad la captura de Oliva implicado en un ataque armado que se cometió en contra de la mayor asimilada del Ejército de Guatemala.
La Fiscalía Contra el Delito de Femicidio y el Departamento Contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, desarrollaron diligencias de allanamiento en inmuebles ubicados en el municipio y departamento de Guatemala. El operativo fue para recolectar indicios relacionados con muertes violentas de mujeres.
Como resultado de los allanamientos, la PNC y agentes de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, coordinaron la aprehensión de Oliva señalado del delito de asesinato en grado de tentativa.
Según las investigaciones, es el presunto responsable de un hecho ocurrido el 10 de junio de 2025 en la zona 7. En dicho lugar, una mayor asimilada del Ejército de Guatemala, quien se desplazaba a bordo de su vehículo en compañía de sus hijos, resultó herida producto de un ataque armado.
Asimismo, la investigación también señala que el aprehendido es responsable de diversos delitos cometidos contra guardias de seguridad de una empresa ubicada a pocos metros del lugar del ataque.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*