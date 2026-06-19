 Condenan a implicado en intento de asesinato contra capitana del Ejército

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Brazil BRA
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Scotland SCO
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90+
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Australia AUS
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3
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
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Netherlands NET
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Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
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New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
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26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
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Spain SPA
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21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
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Jordan JOR
Finalizado
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Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
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Panama PAN
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Nacionales

Condenan a implicado en intento de asesinato contra capitana del Ejército

En el incidente armado quedaron tres personas heridas incluida Maribel de Jesús Molina, capitana del Ejército de Guatemala.

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Brayan Antonio Oliva, Foto Omar Solís
Brayan Antonio Oliva / FOTO: Foto Omar Solís
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El Tribunal Sexto de Sentencia Penal condenó a 50 años de prisión a Brayan Antonio Oliva, señalado de intento de asesinato en contra de Maribel de Jesús Molina, capitana del Ejército de Guatemala, hecho que ocurrió el 10 de junio del 2025 en la zona 7.

En el mismo incidente armado fueron heridos Manuel Botzoc Cuc y Abraham del Cid Ramos, ambos agentes de seguridad privada de la Agencia de Seguridad Gramar, por lo que el Tribunal condenó a Oliva a 16 años y ocho meses por cada una de las personas heridas.

El Ministerio Público (MP) reportó a finales de 2025 que fue coordinada con las fuerzas de seguridad la captura de Oliva implicado en un ataque armado que se cometió en contra de la mayor asimilada del Ejército de Guatemala.

La Fiscalía Contra el Delito de Femicidio y el Departamento Contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, desarrollaron diligencias de allanamiento en inmuebles ubicados en el municipio y departamento de Guatemala. El operativo fue para recolectar indicios relacionados con muertes violentas de mujeres.

Como resultado de los allanamientos, la PNC y agentes de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, coordinaron la aprehensión de Oliva señalado del delito de asesinato en grado de tentativa.

Según las investigaciones, es el presunto responsable de un hecho ocurrido el 10 de junio de 2025 en la zona 7. En dicho lugar, una mayor asimilada del Ejército de Guatemala, quien se desplazaba a bordo de su vehículo en compañía de sus hijos, resultó herida producto de un ataque armado.

Asimismo, la investigación también señala que el aprehendido es responsable de diversos delitos cometidos contra guardias de seguridad de una empresa ubicada a pocos metros del lugar del ataque.

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Guatemala pidió intervenir en el caso, sosteniendo que también reclama esos mismos cayos en un procedimiento separado que mantiene contra Belice desde 2019.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

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