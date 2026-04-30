Capturan a implicado en crimen contra subteniente del Ejército

Las fuerzas de seguridad confirmaron este jueves, 30 de abril, la captura de un hombre señalado de darle muerte a un integrante del Ejército de Guatemala. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se trata de un hombre de 22 años, contra quien existía una orden de aprehensión de fecha 6 de marzo, la cual fue emitida por un juzgado de ese departamento, sindicado del delito de asesinato.
De acuerdo con las investigaciones, el detenido es presunto responsable de darle muerte al subteniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, Saúl Oliverio Figueroa Gómez, de 24 años, el 30 de marzo del 2024. La agresión contra esta persona ocurrió en el municipio de San Pedro Carchá.
El individuo también es investigado por su presunta participación en otro hecho contra la vida de dos personas ocurrido en San Cristóbal Verapaz.
En el marco de este operativo, las autoridades también procedieron a la captura a un hombre de 18 años que, al momento de la detención. acompañaba al sospechoso. A esta persona le incautaron una pistola con una tolva y 23 municiones, las cuales portaba de manera ilegal.