Capturan a segundo implicado en ataque contra integrante del Ejército

La Fiscalía Contra el Delito de Femicidio y el Departamento Contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, desarrollaron diligencias de allanamiento en inmuebles ubicados en el municipio y departamento de Guatemala. El operativo fue para recolectar indicios relacionadas con muertes violentas de mujeres.
Como resultado de los allanamientos, la PNC y agentes de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, coordinaron la aprehensión de un hombre señalado del delito de asesinato en grado de tentativa.
Según las investigaciones, él es el presunto responsable de un hecho ocurrido el 10 de junio de 2025 en la Calzada Mateo Flores, zona 7 de la ciudad de Guatemala. En dicho lugar, una mayor asimilada del Ejército de Guatemala, quien se desplazaba a bordo de su vehículo en compañía de sus hijos, resultó herida producto de un ataque armado.
La investigación también señala que el aprehendido es responsable de diversos delitos cometidos contra guardias de seguridad de una empresa ubicada a pocos metros del lugar del ataque.
Incidente armado
El 10 de junio del presente año, los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un ataque armado en la calzada Mateo Flores y 33 avenida de la zona 7 capitalina, contra los tripulantes de un vehículo liviano.
En el incidente armado resultó herida una mujer de 47 años, mientras que sus dos hijos menores de edad que viajaban en dicho vehículo resultaron ilesos.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7