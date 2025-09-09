Giammattei recibe unción de los enfermos en hospitalización

El expresidente de la República, Alejandro Giammattei, presenta problemas de salud, según se confirmó este martes 9 de septiembre. Debido a esta situación, se encuentra ingresado a un centro asistencial privado ubicado en la Ciudad de Guatemala.
Fuentes cercanas al exgobernante confirmaron a Emisoras Unidas que se encuentra internado bajo un tratamiento médico, pero su estado de salud es estable.
Asimismo, compartieron que durante su hospitalización Giammattei solicitó que le impusieran la unción de los enfermos, por lo que un sacerdote cercano a la familia acudió para brindarle ese sacramento.
De acuerdo con la información, el exmandatario lleva varios días hospitalizado por complicaciones relacionadas con insuficiencia respiratoria y problemas cardiacos y en el funcionamiento de los riñones.
Giammattei ejerció la Presidencia de la República en el período 2020 - 2024, llegó al poder tras ser postulado por el partido Vamos por una Guatemala Diferente. Actualmente, es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en representación de Guatemala.
Raúl Romero, también diputado del Parlacen, se refirió a la última sesión en la que vio a Giammattei, quien participó vía zoom porque el reglamento lo permite. "Él participó, habló, preguntó y se veía bastante bien, aunque sabemos que la salud afecta de un día para otro", expresó.
¿Qué es la unción de los enfermos?
La unción de los enfermos es un sacramento de la Iglesia católica destinado a brindar fortaleza espiritual y alivio a las personas que atraviesan una enfermedad grave, debilidad por la vejez o se encuentran en riesgo. A través de la oración y la unción con óleo bendecido por el obispo, el sacerdote invoca la gracia de Dios para otorgar paz, esperanza y, si es la voluntad divina, la recuperación de la salud.
Lejos de ser "el último sacramento", como se creía antiguamente, la Iglesia enseña que puede recibirse en cualquier momento de enfermedad seria, e incluso repetirse si el estado de salud empeora. Su sentido central es acompañar al enfermo, fortalecer su fe y recordarle que no enfrenta solo el sufrimiento.
* Con información de Karla Marroquín y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7