 Giammattei recibe unción de los enfermos en hospitalización
Nacionales

Durante hospitalización, Giammattei recibe la unción de los enfermos

El expresidente Alejandro Giammattei permanece en un hospital privado de la capital.

Compartir:
giammattei-tercer-informe.jpg,
giammattei-tercer-informe.jpg / FOTO:

El expresidente de la República, Alejandro Giammattei, presenta problemas de salud, según se confirmó este martes 9 de septiembre. Debido a esta situación, se encuentra ingresado a un centro asistencial privado ubicado en la Ciudad de Guatemala.

Fuentes cercanas al exgobernante confirmaron a Emisoras Unidas que se encuentra internado bajo un tratamiento médico, pero su estado de salud es estable.

Asimismo, compartieron que durante su hospitalización Giammattei solicitó que le impusieran la unción de los enfermos, por lo que un sacerdote cercano a la familia acudió para brindarle ese sacramento.

De acuerdo con la información, el exmandatario lleva varios días hospitalizado por complicaciones relacionadas con insuficiencia respiratoria y problemas cardiacos y en el funcionamiento de los riñones.

Giammattei ejerció la Presidencia de la República en el período 2020 - 2024, llegó al poder tras ser postulado por el partido Vamos por una Guatemala Diferente. Actualmente, es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en representación de Guatemala.

Raúl Romero, también diputado del Parlacen, se refirió a la última sesión en la que vio a Giammattei, quien participó vía zoom porque el reglamento lo permite. "Él participó, habló, preguntó y se veía bastante bien, aunque sabemos que la salud afecta de un día para otro", expresó.

Giammattei hospitalizado: Este es el cuadro médico que enfrenta el expresidente

El expresidente Alejandro Giammattei permanece en un hospital privado de la capital.

¿Qué es la unción de los enfermos?

La unción de los enfermos es un sacramento de la Iglesia católica destinado a brindar fortaleza espiritual y alivio a las personas que atraviesan una enfermedad grave, debilidad por la vejez o se encuentran en riesgo. A través de la oración y la unción con óleo bendecido por el obispo, el sacerdote invoca la gracia de Dios para otorgar paz, esperanza y, si es la voluntad divina, la recuperación de la salud.

Lejos de ser "el último sacramento", como se creía antiguamente, la Iglesia enseña que puede recibirse en cualquier momento de enfermedad seria, e incluso repetirse si el estado de salud empeora. Su sentido central es acompañar al enfermo, fortalecer su fe y recordarle que no enfrenta solo el sufrimiento.

* Con información de Karla Marroquín y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Durante hospitalización, Giammattei recibe la unción de los enfermost
Nacionales

Durante hospitalización, Giammattei recibe la unción de los enfermos

03:54 PM, Sep 09
Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistast
Deportes

Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistas

10:24 AM, Sep 09
Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instanciat
Nacionales

Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instancia

11:36 AM, Sep 09
Me tiró así, mire, me agarró: Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9t
Nacionales

"Me tiró así, mire, me agarró": Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9

10:00 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Justiciaredes socialesMundial 2026SeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos