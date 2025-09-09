 Giammattei presenta problemas de salud y es hospitalizado
Nacionales

Giammattei hospitalizado: Este es el cuadro médico que enfrenta el expresidente

El expresidente Alejandro Giammattei permanece en un hospital privado de la capital.

expresidente-alejandro-giammattei-emisoras-unidas.webp,
expresidente-alejandro-giammattei-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El expresidente de la República, Alejandro Giammattei, presenta problemas de salud, según se confirmó este martes 9 de septiembre. Debido a esta situación, se encuentra ingresado a un centro asistencial privado ubicado en la Ciudad de Guatemala.

Fuentes cercanas al exgobernante confirmaron a Emisoras Unidas que se encuentra internado bajo un tratamiento médico, pero su estado de salud es estable.

De acuerdo con la información, el exmandatario lleva aproximadamente cinco días de permanecer hospitalizado por complicaciones relacionadas con insuficiencia respiratoria, problemas cardiacos y en el funcionamiento de los riñones. Por esto último, regularmente necesita someterse a diálisis.

Giammattei ejerció la Presidencia de la República en el período 2020 - 2024, llegó al poder tras ser postulado por el partido Vamos por una Guatemala Diferente. Actualmente, es diputado del Parlamento Centroamericano, en representación de Guatemala.

Salud de Giammattei

El estado de salud del exmandatario ha sido motivo de noticia en diferentes ocasiones. En noviembre de 2022, cuando todavía ejercía como mandatario, el Gobierno confirmó que el presidente permaneció en un hospital de la capital donde se le realizaron los estudios correspondientes a un padecimiento.

En ese entonces, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia emitió un mensaje en redes sociales por medio del cual indicó que los malestares del mandatario se relacionaban con un tema gástrico y que ya se encontraba en proceso de recuperación.

La oficina indicó que permaneció en un nosocomio de la capital para realizarse los estudios correspondientes a una gastritis aguda y descartar así el padecimiento de una úlcera gástrica. Tras su salida del centro, se indicó que Giammattei se encontraba estable y retomaría su agenda.

En tanto, el exmandatario se contagió de Covid-19 durante octubre de 2020, enfermedad que superó después de dos semanas de estar bajo tratamiento ambulatorio y sin presentar mayores complicaciones.

"Durante este tiempo estuve trabajando desde casa y batallando por mi recuperación, la cual bendito sea Dios ya se dio. Siempre lo he dicho, mi compromiso es con Guatemala y su gente, y pese a haber estado enfermo, jamás dejamos de estar al frente del Gobierno", aseguró, en su momento, en un mensaje en cadena nacional.

Juzgado inmoviliza finca vinculada al expresidente Giammattei

Según la fiscalía, la propiedad pudo haber sido adquirida con fondos de origen ilícito.

Expresidente señalado por EE. UU. y con denuncias en Guatemala

Estados Unidos sancionó a inicios de 2024 al expresidente de Guatemala Alejandro Giammattei (2020-2024), prohibiéndole la entrada a su territorio y lo acusó de haber participado en corrupción durante su mandato.

En un comunicado emitido el 17 de enero, tres días después de haber entregado el cargo, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró que Estados Unidos tiene "información creíble" que indica que el expresidente "aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas" durante su mandato.

Las acciones de Giammattei, subrayó Miller, "socavaron el orden de la ley y la transparencia gubernamental" en Guatemala.

También en Guatemala han surgido señalamientos contra el exfuncionario. En noviembre de 2024, el Gobierno a cargo del presidente Bernardo Arévalo presentó un caso de corrupción llamado "Red Q", en el que se vincula a Giammattei.

El titular Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Carlos Mendoza, explicó que los hallazgos reflejaron la existencia de una posible plaza "fantasma"que se habría creado en esa institución para tener influencia en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Esto supuestamente con el aval del exgobernante.

Mendoza explicó que Segeplan sirvió como una plataforma para "capturar" el Consejo Directivo del INDE, situación que llevó a que se cometiera una serie de irregularidades que se iniciaron con la contratación de Melvin Ernesto Quijivix.

  element_2

