Camión del Ejército se accidenta en Petén

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que a la altura del kilómetro 403 ruta a Flores, Petén, se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un camión que trasladaba a elementos del Ejército de Guatemala.
La tarde de este miércoles 3 de septiembre, el piloto del camión perdió el control del mismo provocando que se saliera de la cinta asfáltica.
Al lugar fueron destacadas varias unidades de la Estación de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Dolores quienes asistieron a varios soldados que presentaban heridas menores en el lugar y se trasladó a un paciente a la emergencia del Hospital de Poptún para recibir atención médica.
Otro accidente de tránsito se registró en el kilómetro 153 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá, donde se vieron involucrados dos vehículos.
Bomberos acudieron al lugar; sin embargo, los afectados ya habían sido trasladados por sus propios medios, por lo que no se reportaron heridos atendidos en el lugar.
Los heridos fueron trasladados a centros privado en el occidente del país, reportaron medios locales.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*