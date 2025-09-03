Autobuses colisionan en zona 1; atienden a pilotos

Durante horas de la madrugada de este miércoles 3 de septiembre se registró un accidente de tránsito en la 10ª avenida y 15 calle de la zona 1, Ciudad de Guatemala. La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios.
La institución indicó que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para notificar con respecto a un percance vial que se había dado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que en el lugar permanecían dos autobuses que, por causas no establecidas, fueron colisionados. Se trataba de una unidad tipo coaster y una del servicio extraurbano, que quedaron con múltiples daños en su estructura.
"En el lugar se atendió a los pilotos de estos vehículos, quienes tenían golpes en diferentes partes del cuerpo y alteración nerviosa", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.
En el lugar donde ocurrió el incidente se mantuvo un cierre vehicular parcial de forma temporal, sin que se reportaran mayores complicaciones para transitar.