 Video muestra fatal accidente de motorista en Escuintla
Nacionales

Video muestra fatal accidente de motorista en Escuintla

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo un motorista invade el carril contrario y pierde la vida tras impactar con un tráiler en Escuintla.

Compartir:
Motorista muere en Escuintla , Captura de pantalla video Facebook.
Motorista muere en Escuintla / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video captado por cámaras de seguridad documenta el momento exacto en que un motorista perdió la vida tras impactar contra el furgón de un tráiler en la colonia Santa Marta, zona 3 de Escuintla.

En las imágenes se observa cómo el tráiler avanza a una velocidad moderada en su carril, mientras que el motorista circula a mayor velocidad. Por causas aún desconocidas, el conductor de la motocicleta invade el carril contrario y termina chocando directamente contra el costado del vehículo pesado. El impacto lo dejó tendido sobre la cinta asfáltica.

La unidad RD-128 de los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua retornaba de atender otra emergencia cuando se encontró con la escena. Los socorristas brindaron atención inmediata, pero al evaluarle los signos vitales confirmaron que el motorista había fallecido a causa de politraumatismo.

Otro motorista fallecido en Escuintla 

Este hecho se suma a otro accidente mortal ocurrido hace un par de semanas en La Gomera, Escuintla, que también quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. En esa ocasión, un motorista intentó rebasar a un tráiler por el lado izquierdo, pero al llegar a un túmulo instalado en la vía frenó bruscamente, perdió el control de su motocicleta y cayó debajo del furgón.

Las llantas traseras del vehículo pesado pasaron sobre su cuerpo, provocándole la muerte inmediata. El conductor del tráiler no logró detenerse debido a que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Video capta momento en que motorista cae debajo de tráiler y pierde la vida en Escuintla

El conductor del vehículo pesado no pudo reaccionar ni detenerse, ya que el accidente ocurrió en cuestión de segundos.

Ambos casos han generado conmoción entre los vecinos y usuarios en redes sociales, quienes alertan sobre los riesgos de conducir motocicletas a exceso de velocidad o intentar maniobras imprudentes frente a vehículos de gran tamaño.

En Portada

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audienciat
Nacionales

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audiencia

08:10 AM, Sep 02
Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025

09:32 AM, Sep 02
Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalíat
Nacionales

Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalía

10:19 AM, Sep 02
Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlot
Nacionales

Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

08:42 AM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos