Video muestra fatal accidente de motorista en Escuintla

Un video captado por cámaras de seguridad documenta el momento exacto en que un motorista perdió la vida tras impactar contra el furgón de un tráiler en la colonia Santa Marta, zona 3 de Escuintla.
En las imágenes se observa cómo el tráiler avanza a una velocidad moderada en su carril, mientras que el motorista circula a mayor velocidad. Por causas aún desconocidas, el conductor de la motocicleta invade el carril contrario y termina chocando directamente contra el costado del vehículo pesado. El impacto lo dejó tendido sobre la cinta asfáltica.
La unidad RD-128 de los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua retornaba de atender otra emergencia cuando se encontró con la escena. Los socorristas brindaron atención inmediata, pero al evaluarle los signos vitales confirmaron que el motorista había fallecido a causa de politraumatismo.
Otro motorista fallecido en Escuintla
Este hecho se suma a otro accidente mortal ocurrido hace un par de semanas en La Gomera, Escuintla, que también quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. En esa ocasión, un motorista intentó rebasar a un tráiler por el lado izquierdo, pero al llegar a un túmulo instalado en la vía frenó bruscamente, perdió el control de su motocicleta y cayó debajo del furgón.
Las llantas traseras del vehículo pesado pasaron sobre su cuerpo, provocándole la muerte inmediata. El conductor del tráiler no logró detenerse debido a que todo ocurrió en cuestión de segundos.
Ambos casos han generado conmoción entre los vecinos y usuarios en redes sociales, quienes alertan sobre los riesgos de conducir motocicletas a exceso de velocidad o intentar maniobras imprudentes frente a vehículos de gran tamaño.