Motorista cae debajo de tráiler y muere en Escuintla

Un trágico accidente ocurrido en La Gomera, Escuintla, dejó como saldo la muerte de un motorista que intentaba rebasar a un tráiler por el lado izquierdo. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran con claridad el momento exacto en que el hombre pierde el control de su vehículo y queda atrapado bajo el furgón, lo que generó conmoción entre los presentes.
Según las imágenes, el motorista se aproximaba al tráiler mientras intentaba rebasarlo por el lado izquierdo. Al llegar a un túmulo instalado en la vía, el hombre frenó bruscamente, perdió el control de la motocicleta y cayó directamente debajo del furgón.
Las llantas traseras del tráiler pasaron sobre el cuerpo del motorista, provocando su muerte inmediata. El conductor del vehículo pesado no pudo reaccionar ni detenerse, ya que el accidente ocurrió en cuestión de segundos.
El accidente tuvo lugar frente a un puesto de comida, por lo que clientes y propietarios fueron testigos directos de la tragedia.
Identifica a motorista fallecido en Escuintla
Bomberos Municipales Departamentales de La Democracia acudieron inmediatamente para atender la emergencia. Asimismo, coordinaron con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público los procedimientos correspondientes, asegurando la escena y facilitando el levantamiento del cuerpo para las investigaciones.
La víctima mortal fue identificada como Henry Smaily Cuellar, originario de Amatitlán, quien perdió la vida en el lugar del accidente, dice el reporte de los socorristas. Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias exactas que provocaron la muerte del motorista.
El video viral del incidente ha generado gran atención en redes sociales y medios locales, mostrando de manera cruda el momento en que un intento de maniobra imprudente termina en un desenlace fatal, y pone de relieve la vulnerabilidad de los motoristas frente a vehículos de gran tonelaje en carreteras del país.