 Accidente de motosicario tras ataque armado en zona 5
Nacionales

Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5

Momento en que presunto motosicario huye tras ataque armado en zona 5 y se accidenta.

Compartir:
Motosicario se accidentó en zona 5., Captura de pantalla video X.
Motosicario se accidentó en zona 5. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video captado por cámaras de seguridad se hizo viral al mostrar el momento exacto en que un presunto motosicario pierde el control de su motocicleta luego de disparar contra un hombre en el bulevar La Asunción, zona 5.

Según las imágenes, el sospechoso intentaba huir por una banqueta, esquivando un poste del tendido eléctrico, pero perdió el control del timón y se estrelló contra la pared de un domicilio. Tras el impacto, el supuesto motosicario y su vehículo fueron expulsados, quedando tendido e inconsciente sobre el tramo carretero.

Presunto motosicario capturado 

Tras el accidente, agentes de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron capturar al hombre señalado como presunto responsable del ataque registrado previamente en la colonia Monja Blanca, también en la zona 5.

De acuerdo con el reporte policial, el supuesto motosicario intentó escapar después del incidente, pero resultó lesionado durante la persecución y fue detenido. Además, fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.

En el lugar del accidente se incautaron un arma con cargador, un teléfono celular y un radiotransmisor. La identidad del presunto responsable aún no ha sido revelada por las autoridades.

La viralización del video ha generado gran atención en redes sociales, mostrando cómo un intento de fuga y ataque armado terminó con el arresto del motosicario y evidencias recuperadas por la PNC.

En Portada

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivast
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivas

10:44 AM, Ago 13
Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemalat
Deportes

Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemala

10:34 AM, Ago 13
Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europeat
Nacionales

Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europea

10:34 AM, Ago 13
Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5t
Nacionales

Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5

09:23 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos