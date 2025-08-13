Accidente de motosicario tras ataque armado en zona 5

Un video captado por cámaras de seguridad se hizo viral al mostrar el momento exacto en que un presunto motosicario pierde el control de su motocicleta luego de disparar contra un hombre en el bulevar La Asunción, zona 5.
Según las imágenes, el sospechoso intentaba huir por una banqueta, esquivando un poste del tendido eléctrico, pero perdió el control del timón y se estrelló contra la pared de un domicilio. Tras el impacto, el supuesto motosicario y su vehículo fueron expulsados, quedando tendido e inconsciente sobre el tramo carretero.
Presunto motosicario capturado
Tras el accidente, agentes de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron capturar al hombre señalado como presunto responsable del ataque registrado previamente en la colonia Monja Blanca, también en la zona 5.
De acuerdo con el reporte policial, el supuesto motosicario intentó escapar después del incidente, pero resultó lesionado durante la persecución y fue detenido. Además, fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.
En el lugar del accidente se incautaron un arma con cargador, un teléfono celular y un radiotransmisor. La identidad del presunto responsable aún no ha sido revelada por las autoridades.
La viralización del video ha generado gran atención en redes sociales, mostrando cómo un intento de fuga y ataque armado terminó con el arresto del motosicario y evidencias recuperadas por la PNC.