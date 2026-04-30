 Mujer arrestada por usar tarjetas robadas para comprar
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Capturan a mujer señalada de utilizar tarjetas robadas para realizar compras

El operativo se llevó a cabo en El Progreso.

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. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves, 30 de abril, a una mujer señalada de presuntamente utilizar tarjetas bancarias robadas para efectuar compras. El operativo se llevó a cabo en la aldea El Rancho, municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

El operativo realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), que en seguimiento de una denuncia pudieron ubicar a la sospechosa, de 20 años.

De acuerdo con el informe policial, esta persona fue consignada por estar sindicada del delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito.

Compras en varios comercios

La investigación del caso se inició luego de una denuncia presentada por una persona que reportó el robo de sus tarjetas el pasado 15 de marzo en la aldea El Rancho. Sin embargo, no se ampliaron detalles con respecto a las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Las pesquisas permitieron establecer que la ahora consignada se apropió de los plásticos del afectado y los utilizó para realizar compras en distintos centros comerciales. El monto de las adquisiciones realizadas de forma irregular no fue especificado.

Las autoridades indicaron que el caso fue documentado por los investigadores, quienes procedieron a la aprehensión de la implicada para que enfrente el debido proceso legal.

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En marzo de 2025, las fuerzas de seguridad persiguieron a tres personas acusadas de intentar robar un teléfono celular nuevo, luego de fracasar en su intento de pagarlo con una tarjeta bancaria que no les pertenecía.

La Policía Nacional Civil consignó en un reporte que los tres aprehendidos fueron sorprendidos intentando pagar con una tarjeta de débito Platinum, pero al ser sorprendidos, se dieron a la fuga con el aparato.

La PNC precisó que el teléfono móvil es de alta gama y está valorado en nos Q13 mil 999, luego de la captura, se les decomisó el aparato, la tarjeta de débito, dos radios portátiles y varios documentos de identificación que no les pertenecían.

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