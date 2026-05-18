Confirman investigación relacionada con estampas del Mundial

La fiebre por el Mundial 2026 vivió en Guatemala una de sus jornadas más tensas durante las últimas 24 horas, luego de que un evento de intercambio de estampas organizado por el banco guatemalteco Banrural terminara en caos, empujones y enfrentamientos en el sector del Obelisco, zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Lo que inicialmente estaba planeado como una actividad familiar para coleccionistas del álbum oficial se transformó rápidamente en un escenario de descontrol, obligando a la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) para contener a cientos de personas que intentaban obtener cajas de estampas del Mundial 2026.
Según asistentes y reportes difundidos en redes sociales, la actividad convocó a una multitud mucho mayor de la prevista. La promoción consistía en la entrega gratuita de álbumes y sobres de estampas a clientes que presentaran compras superiores a 250 quetzales y la tarjeta correspondiente del banco. Sin embargo, la enorme afluencia provocó largas filas, desesperación y empujones entre los presentes. Testigos aseguraron que varias personas intentaron apropiarse de cajas completas de estampas, mientras revendedores aprovecharon la confusión para actuar agresivamente dentro de la multitud.
Pronunciamiento oficial de las partes involucradas
La situación escaló cuando agentes de la PNC intervinieron para dispersar a los asistentes utilizando gas lacrimógeno, una decisión que generó pánico entre familias y menores de edad que se encontraban en el lugar. Videos publicados en distintas plataformas digitales mostraron escenas de personas corriendo, gritos y momentos de tensión en una de las zonas más transitadas de la capital. "No esperábamos una respuesta así, vinimos en familia y salimos alarmados", relató una participante afectada por los incidentes. Otros asistentes denunciaron presuntas irregularidades durante el operativo, señalando que algunos agentes policiales habrían sustraído cajas de estampas destinadas al público, acusaciones que aumentaron aún más el malestar colectivo.
Además del caos provocado por la multitud, varios participantes denunciaron actos de hostigamiento y violencia por parte de revendedores que buscaban quedarse con las estampas para comercializarlas posteriormente a precios elevados. Algunas personas pidieron la intervención inmediata de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para garantizar la seguridad y la transparencia del evento. "Pedimos que se garantice la transparencia y la seguridad para todas las familias que vinieron por sus álbumes", expresó uno de los asistentes mientras abandonaba el área junto a su familia. Durante varias horas, el perímetro del Obelisco permaneció bajo vigilancia policial mientras grupos de personas se retiraban lentamente del lugar.
Ante la magnitud de los incidentes, Banrural emitió un comunicado oficial en el que confirmó la suspensión y reprogramación de la actividad debido a la gran cantidad de asistentes y a la necesidad de preservar la seguridad de las personas. La entidad financiera aseguró que próximamente anunciará nuevas fechas y puntos de intercambio en diferentes regiones del país. "Queremos que la fiesta del fútbol siga adelante", indicó el banco en su mensaje, reiterando su intención de continuar con la campaña relacionada con el álbum oficial del Mundial 2026 pese a los disturbios registrados.
Mientras tanto, las autoridades de seguridad confirmaron que ya existe una investigación en curso sobre la circulación irregular de estampas del Mundial y su posible comercialización ilegal. El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, declaró ante la prensa: "Estamos ya próximos al Mundial, hay una efervescencia en todo lo alrededor y sobre todo recientemente con el álbum de las estampas del Mundial. Hemos tenido conocimiento y se está haciendo investigación que han habido participaciones de este tipo de estampillas que han circulado y las andan vendiendo".
Además, añadió que las autoridades buscan prevenir nuevos incidentes en futuras actividades: "Lo que pasó en el Obelisco este fin de semana, lamentablemente las personas no pudieron esperar y hacer la cola correspondiente, se desesperaron y provocaron los destrozos que todos tenemos conocimiento".