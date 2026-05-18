 OEA confía en Fiscal General para fortalecer democracia
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La OEA espera que el nuevo fiscal general en Guatemala fortalezca la democracia

La Misión Especial de la OEA en Guatemala aseguró en un comunicado que las "primeras decisiones" de García Luna serán "determinantes".

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Delegados de la Misión de la OEA en el Palacio de Justicia en Guatemala, sede de las reuniones de la comisión de postulación para elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público período 2026-2030., Omar Solís/Emisoras Unidas
Delegados de la Misión de la OEA en el Palacio de Justicia en Guatemala, sede de las reuniones de la comisión de postulación para elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público período 2026-2030. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó este lunes que espera que las decisiones del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna, "fortalezcan la democracia" en el país centroamericano.

La Misión Especial de la OEA en Guatemala aseguró en un comunicado que las "primeras decisiones" de García Luna serán "determinantes" para "fortalecer la independencia institucional, la legalidad constitucional, el profesionalismo, los derechos humanos y la confianza ciudadana" de la Fiscalía.

De igual manera, advirtió que "uno de los principales desafíos" del nuevo jefe del Ministerio Público será "atender" las "preocupaciones expresadas por distintos sectores nacionales e internacionales" con respecto al "uso indebido del sistema penal para criminalizar a ciertos actores y garantizar la impunidad de otros".

García Luna asumió el cargo el domingo en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, quien estuvo ocho años al frente de la Fiscalía, en dos períodos marcados por las sanciones internacionales en su contra por corrupción y por la persecución judicial de jueces, exfiscales anticorrupción y periodistas, muchos de ellos aún en el exilio.

Nuevo Fiscal General anuncia el cierre de la FECI

El nuevo Fiscal General, Gabriel García Luna, hizo este importante anuncio acerca de la FECI durante su primera conferencia de prensa.

El nuevo fiscal general tomó posesión el domingo, como establece la ley, sin eventos protocolarios ni recepción especial, tras ser designado este mes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para un mandato de cuatro años.

El domingo en su primera comparecencia ante la prensa, García Luna anunció la creación de una comisión para revisar la situación de los periodistas, fiscales, jueces y activistas exiliados y de quienes sientan "temor" por persecución judicial de la anterior jefa del Ministerio Público .

El máximo dirigente de la Fiscalía indicó que el objetivo de la comisión será verificar los procesos judiciales que existen en contra de docenas de personas que han denunciado esa persecución judicial en los ocho años.

Las sanciones internacionales sobre Porras Argueta fueron impuestas por intentar anular los resultados electorales de 2023, alegando un presunto fraude, que dieron la victoria a Arévalo de León, y por presunta corrupción en el manejo de casos de alto impacto.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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