 OEA pide independencia al nuevo fiscal general para reforzar la democracia
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OEA pide independencia al nuevo fiscal general para reforzar la democracia

La OEA enfatizó que la legitimidad del nuevo fiscal no se agota en su nombramiento, sino que debe consolidarse con una "investigación y persecución penal objetiva e imparcial".

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Gabriel García Luna, Omar Solís
Gabriel García Luna / FOTO: Omar Solís

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Guatemala exhortó este miércoles 6 de mayo, al recién designado fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, a que asuma sus funciones con un compromiso "inequívoco" con la independencia institucional.

García Luna, quien fue designado el martes por el presidente Bernardo Arévalo de León y tomará posesión el 17 de mayo, asumirá la Fiscalía en un contexto de alta tensión en el organismo por denuncias de persecución política contra periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia.

La Misión llama a que cesen las prácticas de instrumentalización penal y criminalización indebida que han afectado a operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, autoridades electas, líderes indígenas y actores cívicos

Misión Especial de la OEA para Guatemala


La OEA enfatizó que la legitimidad del nuevo fiscal no se agota en su nombramiento, sino que debe consolidarse con una "investigación y persecución penal objetiva e imparcial" para recuperar la confianza ciudadana.

La Misión subrayó que la transición con la fiscal saliente, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia, debe ser "ordenada y pacífica" y sin "maniobras dilatorias".

Con una trayectoria de 29 años en el Organismo Judicial, el fiscal electo ha pasado de secretario de juzgados a magistrado de Sala en el área penal, perfil que complementa con su experiencia como docente universitario e instructor judicial.

Expertos y organizaciones sociales consideran a García Luna como la opción más idónea entre los candidatos que conformaron la lista final presentada al mandatario guatemalteco.

Los 12 ejes del plan de trabajo de Gabriel García Luna al frente del MP

El doctor Gabriel García Luna asume el reto de restaurar el camino de la justicia a partir del próximo 17 de mayo.

EFE

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