12 Claves del Plan de Trabajo de García Luna en el MP

El abogado Gabriel Estuardo García Luna, designado este martes como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, es un juez de carrera con casi tres décadas de experiencia, cuya hoja de vida destaca un ascenso constante desde 1997, ocupando puestos de oficial y secretario en el Organismo Judicial, pasando por juez de paz y de primera instancia, hasta llegar a ser magistrado de sala en el área penal.
Su plan de trabajo está basado en 12 ejes, los cuales presentó ante los integrantes de la Comisión Postuladora para la Elección de Fiscal General durante su entrevista personal. Asimismo, destaca al menos cuatro puntos en los que regirá su gestión:
- Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República y los Tratados y Convenios Internacionales
- Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por los delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal
- Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos
- Preservar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia
Ejes de su plan de trabajo
García Luna presentó sus ejes de trabajo, los cuales detalló de la siguiente manera:
- Área administrativa eficiente (medidas de fortalecimiento de administración pública, financieras y de recursos humanos)
- Política criminal del Ministerio Público y la política de Estado
- Investigación y principios fundamentales (objetividad, independencia, imparcialidad y autonomía)
- Litigio y modelo de gestión de fiscalías
- La carrera fiscal transparente
- La ética fiscal
- La supervisión y juzgamiento de faltas disciplinarias
- Unidad de capacitación (programas de apoyo)
- La tecnología unidades especiales
- Derechos Humanos
- Violencia contra la mujer
- Bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal y protección de grupos vulnerables
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Perfil de García Luna
Graduado de la universidad Rafael Landívar y doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos, su perfil como juez se complementa con su experiencia docente al impartir clases de licenciatura y maestría en ambas casas de estudio.
Asimismo, ha colaborado como instructor en la Escuela de Estudios Judiciales en el área de Derecho Penal, reforzando su perfil técnico frente a los examinadores.
Como presidente de la Junta de Disciplina Judicial, García Luna fue criticado por diversos sectores por sancionar de manera leve a la jueza Rocío Murillo, señalada de no ejecutar una orden judicial un día antes del incendio que se cobró la vida de 41 niñas en 2017 en un hogar estatal y que quizá podría haber evitado la tragedia.