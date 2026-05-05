Fiscal General de Guatemala 2026-2030

El presidente, Bernardo Arévalo de León, a través de un mensaje a la nación la noche de este martes, 5 de mayo, designó a Gabriel García Luna como nuevo nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), después de un periodo en el que la Fiscalía estuvo marcada por acusaciones de corrupción y procesos contra actores críticos.
"La persona en quien he decidido confiar como nuevo fiscal general a cargo del Ministerio Público es el Doctor Gabriel Estuardo García Luna, quien asumirá el cargo el 17 de mayo como lo establece la ley, el Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente o al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares; llega para servir a una justicia independiente objetiva puesta al servicio de la República y de los pueblos", manifestó el presidente, Bernardo Arévalo a través de un mensaje a la nación.
Arévalo deseo a García Luna, claridad, firmeza y serenidad para asumir la responsabilidad que recibe, "Que junto al pueblo de Guatemala esa luz ilumine este nuevo tiempo, esta nueva etapa que está comenzando una Guatemala con justicia y prosperidad, una Guatemala como el pueblo exige y merece", indicó el mandatario.
El nuevo fiscal general tomará posesión por un período de cuatro años, del 17 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2030, un cargo que ocupa desde 2018 Consuelo Porras, cuyo mandato finalizará el próximo 16 de mayo tras dos periodos consecutivos -y un intento fallido de repetir por tercera vez- marcado por denuncias locales e internacionales de corrupción.
El pasado lunes, Arévalo manifestó que la persona que quedará a cargo del MP no es una persona que estará puesta al servicio del presidente o del Gobierno. "Es una persona que servirá a la nación", expresó el jefe de Estado en rueda de prensa.
El gobernante recordó que la semana pasada entrevistó a los seis aspirantes finales al cargo, designados por una comisión de Postulación compuesta por decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades del país.
Trayectoría de Gabriel García Luna
Gabriel Estuardo García Luna ya figuró en la nómina de candidatos en 2022. Actualmente, se desempeña como integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial, organismo que presidió anteriormente. Bajo su dirección, la Junta de Disciplina Judicial suspendió por 20 días sin goce de sueldo a la jueza Rocío Murillo por una falta administrativa relacionada con el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2018. También conoció señalamientos contra la magistrada María Eugenia Morales Aceña y una queja contra el juez Miguel Ángel Gálvez, que fue declarada sin lugar.
Su trayectoria no ha estado exenta de escrutinio, pues se registra una denuncia en su contra en la Procuraduría de los Derechos Humanos entre 2015 y 2018. Además, presentó un antejuicio junto a Mildred Azucena Mejía Abrego contra un juez de paz, el cual fue admitido a trámite por la Corte Suprema de Justicia. García Luna ha sido magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán y cuenta con una sólida carrera en el Organismo Judicial desde 1997, ocupando puestos como oficial, secretario, juez de paz, juez de primera instancia y magistrado de sala en el área penal. Complementa su perfil con docencia universitaria en la Universidad Rafael Landívar y la Escuela de Estudios Judiciales, y posee una maestría en Derecho Penal por la USAC.