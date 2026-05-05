Fiscalía contra la Corrupción pide información a postuladora

La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 sostuvo una reunión en horas de la mañana de este martes, 5 de mayo, luego de que concluyó la fase de recepción de impugnaciones contra la nómina final.
Durante el encuentro, que se desarrolló en el Palacio de Justicia, los comisionados le dieron lectura a la agenda del día, que iniciaba con la aprobación del acta anterior y continuaba con la elaboración del informe relacionado con el tema de las objeciones, en el que se debería exponer el contenido y resolución de cada una de ellas.
Sin embargo, en las 72 horas habilitadas por la postuladora para que cualquier ciudadano u organización pudiera entregar documentación y exponer sus argumentos contra el listado de candidatos que fue remitido a la Presidencia de la República no se recibió ninguna oposición, por lo que se dejó establecido que en el acta de la sesión de este día.
Fiscalía pide información
En la sesión, los comisionados les dieron lectura a distintos documentos remitidos a la comisión, incluida una solicitud de información de parte del Ministerio Público que fue enviada días atrás a esta instancia.
El requerimiento fue enviado por la Fiscalía contra la Corrupción y busca profundizar en detalles sobre el procedimiento administrativo de verificación de expedientes y los requisitos necesarios para postularse al cargo de fiscal general.
Según explicó Patricia Gámez, vocera de la comisión, el MP tiene libertad de hacer las diligencias que considere pertinentes. Agregó que los fiscales deben calificar de forma objetiva los hechos que pudieron ser denunciados y enfatizó que el proceso fue transparente.
Proceso avanza hacia su fase final
Tras finalizar la sesión, Gámez explicó que el trabajo de la postuladora en cuanto al proceso ordinario de la selección de la nómina ha quedado concluido tras completar el listado final de candidatos y remitirlo a la Presidencia.
"El día de hoy se resolvió tomar nota que no se presentó ninguna impugnación respecto al proceso ordinario de postulación. De manera que, con ello, el señor presidente estaría completamente en libertad de elegir entre la nómina de seis candidatos que se le envió al próximo Fiscal General de la República de Guatemala",
La abogada también mencionó que la postuladora quedará desintegrada hasta que el nuevo o nueva fiscal general tome posesión en el cargo, lo que ocurrirá el 17 de mayo de 2026.
En horas de la mañana, Gámez señaló durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas que la comisión de postulación desarrolló un trabajo "muy complejo", destacando que todas las deliberaciones fueron transmitidas en vivo.
Según sus palabras, el objetivo fue enviar al mandatario Bernardo Arévalo una lista de aspirantes al cargo de Fiscal General, con la esperanza de que "se sienta cómodo" al designar a la persona que, de acuerdo con sus expectativas y el perfil deseado, dirigirá el Ministerio Público y responderá a las necesidades del país.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7