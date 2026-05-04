Arévalo alista decisión final en elección de Fiscal General

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este lunes, 4 de mayo, con respecto al proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), luego de que la semana anterior completó la fase de entrevistas a los aspirantes dando paso así a la fase final para el nombramiento.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobernante indicó que la reforma del sistema de justicia en el país sigue avanzando, especialmente con la elección de nuevas autoridades en instituciones clave del sistema.
"La semana pasada entrevisté personalmente a los seis candidatos finalistas en el proceso de elección del nuevo fiscal general. En estas reuniones estuve acompañado del secretario general de la Presidencia y del ministro de Gobernación, que son parte del equipo central que trabaja en estas cuestiones de coordinación con una institución como el Ministerio Público y que son parte de ese esfuerzo para que las instituciones puedan tener una coordinación productiva que fortalezca las estrategias de combate contra el crimen", dijo.
Según expuso, en las seis entrevistas que realizó pudo evaluar muchos aspectos que van más allá del análisis formal que se hizo en la comisión de postulación y se puso en el centro la discusión sobre los desafíos que atraviesa hoy el MP que, en su opinión, claramente se encuentra en un proceso crítico y requiere un liderazgo que lo recupere y rescate para fortalecerse y responder a las expectativas y demandas que la ciudadanía a expuesto en múltiples ocasiones y de muchas maneras.
Un fiscal al servicio del pueblo
El mandatario indicó que en cuanto termine el plazo para la presentación de impugnaciones, ya sea que no se hayan planteado o sí, pero ya sean evacuadas por la comisión, anunciará su decisión, que recordó es una obligación constitucional como presidente de la república.
"Esta decisión responde a la convicción de que la nueva jefatura que estará a la cabeza del MP debe representar una diferencia fundamental, un perfil íntegro, comprometido con la democracia, que rechace la corrupción y cooptación. Solo con esos criterios presentes nuestro país puede comenzar una nueva etapa donde podamos reconstruir el verdadero sentido de una justicia que sirve a su población", añadió.
Asimismo, mencionó que debe quedar claro que la persona que quedará a cargo del Ministerio Público no es una persona que está puesta al servicio del presidente de la República o del Gobierno, sino que sirve a la nación. "Es un fiscal o una fiscal al servicio de la república, al servicio de nuestros valores democráticos, al servicio del conjunto de la población", enfatizó.
Finalmente, indicó que sabe que los procesos venideros en el MP serán fundamentales para poder ayudar a que Guatemala siga avanzando en justicia y bienestar y nunca más se vivan los abusos e irregularidades que se han estado observando en los últimos años y permitir empezar una nueva y mejor etapa para todos y todas.