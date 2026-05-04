Elección de fiscal avanza sin objeciones contra nómina

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 finalizó este lunes, 4 de mayo, con la fase para la recepción de impugnaciones contra la nómina de candidatos, sin que se haya presentado alguna.
Durante la última jornada, al igual que en los días previos, no se acercaron personas u organizaciones para entregar documentación para objetar el listado integrado por los seis profesionales de los cuales el presidente Bernardo Arévalo deberá decidir quién será el sucesor de Consuelo Porras, que ha estado ocho años en el cargo.
La nómina está integrada por: Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilevaldo de León Ramírez, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.
La postuladora abrió un período de tres días hábiles para la fase de impugnaciones, en los que únicamente llegó al módulo que estuvo habilitado en el primer nivel del Palacio de Justicia una persona del Ministerio Público, quien entregó una petición a la comisión, de la cual se desconoce su contenido.
Arévalo destaca importancia de tener un fiscal al servicio del pueblo
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), que nombrará en los próximos días, no estará a su servicio ni tampoco al de su Gobierno, después de un periodo en el que la Fiscalía estuvo marcada por acusaciones de corrupción y procesos contra actores críticos.
"La persona que quedará a cargo del MP no es una persona que estará puesta al servicio del presidente o del Gobierno. Es una persona que servirá a la nación", expresó el jefe de Estado en rueda de prensa.
Arévalo de León añadió que estará nombrando al próximo fiscal general una vez que termine el período de impugnación este lunes de los seis candidatos, como establece la ley.
El gobernante recordó que la semana pasada entrevistó a los seis aspirantes finales al cargo, designados por una comisión de Postulación compuesta por decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades del país.
El mandatario comentó que en las entrevistas evaluó con cada uno de los candidatos los desafíos que enfrenta en la actualidad el Ministerio Público, entidad que requiere de "un liderazgo que lo rescate y responda a las necesidades de la población".
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7